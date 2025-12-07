Juan Daniel Oviedo advierte sobre los riesgos de “simplificar” el panorama político rumbo a 2026

En medio del debate nacional sobre encuestas, candidaturas y posibles coaliciones para las elecciones presidenciales de 2026, el candidato Juan Daniel Oviedo hizo un llamado a interpretar con cautela los resultados recientes de Invamer. Durante una conversación con Sala de Prensa Blu, el economista analizó el clima político del país y pidió evitar conclusiones anticipadas que reduzcan el escenario electoral a extremos o a decisiones ya definidas.

“La encuesta es una medición de aceite del clima político, hecha exactamente seis meses antes de las elecciones”, recordó, subrayando que este tipo de mediciones suelen reflejar el “voto con el deseo”. Según dijo, algunos ciudadanos expresan allí su preferencia por mantener el modelo actual, mientras otros respaldan una alternativa totalmente distinta.



Un margen de error que no debe ignorarse

Oviedo insistió en que no es acertado leer la encuesta como un pronóstico cerrado. “No podemos tener un tono fracasista o de sentencia de que esto solo se va a resolver entre estos tres candidatos”, afirmó, señalando que la medición incluye treinta aspirantes y presenta un margen de error considerable. Incluso destacó que, técnicamente, los indecisos corresponden al verdadero tercer lugar, con 11,3 %.

El candidato también señaló que la encuesta refleja “un castigo al antipetrismo acérrimo”, que desde febrero de este año ha intentado reducir el debate a confrontaciones binarias. A su juicio, esa postura desconoce que una parte significativa del electorado no comparte dicha simplificación.



Coaliciones y consultas: lo que viene para marzo

Frente a la posibilidad de una consulta interpartidista, Oviedo confirmó que su movimiento, ya radicó la expresión de interés para participar en los mecanismos de marzo. “Queremos una consulta de gente que quiera un futuro sensato, ordenado y lejos de los extremos para Colombia”, señaló.

Reconoció diálogos con figuras como David Luna, Mauricio Cárdenas, Juan Manuel Galán y Aníbal Gaviria, pero descartó alianzas con discursos centrados en enemigos individuales. “Hacer política pensando que el enemigo de Colombia es una persona no es sano para este momento”, dijo al referirse al candidato Abelardo de la Espriella.



Las “tres minas” económicas que heredará el próximo gobierno

El candidato también detalló los retos económicos que, según él, marcarán el inicio del próximo mandato: inseguridad energética, insostenibilidad fiscal y un crecimiento basado en consumo. “Vamos a recibir un país al borde de la quiebra”, advirtió, asegurando que el boom de gasto actual se traducirá en un fuerte “guayabo” hacia agosto de 2026.



Oviedo concluyó que el país necesita “gente capaz de manejar ese futuro económico” y ciudadanía dispuesta a analizar más allá de emociones coyunturales.

Escuche la entrevista completa acá: