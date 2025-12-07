Enfermedades y el desafío de cuidar: 7 de diciembre de 2025 - Encuentros Blu, programa completo

Descubra las recomendaciones más destacadas para disfrutar de una vida plena y equilibrada con Encuentros Blu, este domingo 7 de diciembre de 2025
- Ángela María Gómez, psicoterapeuta transpersonal:
Habla sobre cómo ayuda a las personas a trascender el ego e integrar mente, cuerpo y espíritu mediante técnicas como meditación, visualización, trabajo con sueños y respiración, facilitando autoconciencia, crecimiento personal y sanación.
- Lyda becerra Jiménez, presidente de la Federación Colombiana de Enfermedades Terapéuticas:
La federación representa a pacientes con enfermedades huérfanas en Colombia, defendiendo su visibilidad, derechos y acceso a tratamientos, y lidera la lucha por mejorar su atención en un sistema de salud con fallas que han provocado muertes evitables.
- Fernando Roca Correa, cuidador, conferencista, mentor, autor de 'Ahora soy papá de mis papás':
Fue cuidador de su madre y de su suegra con Alzheimer durante más de 12 años, experiencia que lo impulsó a escribir el libro ¡Ahora soy Papá de mis Papás!, hoy en su segunda edición y con más de 3.500 ejemplares vendidos en Colombia y varios países de Latinoamérica.
- Nelson Ramírez, exsoldado profesional del Ejército de Colombia:
Tenía 25 años cuando, en febrero de 2008, una mina antipersona le ocasionó la pérdida parcial de su pierna derecha en la vereda La Holanda, en Montañitas, Colombia. Actualmente dirige el Club Héroes de Honor, un espacio deportivo que integra a personas con discapacidad de la Fuerza Pública en la práctica del fútsal.
Escuche el programa completo aquí: