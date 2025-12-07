En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ricardo Roa
Sorteo del Mundial

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Un oso atacó a su cuidador en pleno espectáculo: todo quedó en video

Un oso atacó a su cuidador en pleno espectáculo: todo quedó en video

El incidente ocurrió durante una rutina de exhibición cuando el animal se lanzó de forma repentina sobre el trabajador.

Publicidad

Publicidad

Publicidad