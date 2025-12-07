Un oso atacó a su cuidador en pleno espectáculo: todo quedó en video

Momentos de pánico se vivieron en el Parque Safari de Hangzhou, en China, luego de que un oso negro atacara a su cuidador en plena presentación ante decenas de espectadores. La escena, que quedó registrada en video por algunos asistentes, se propagó rápidamente en redes sociales y generó conmoción a nivel internacional.

El incidente ocurrió durante una rutina de exhibición cuando el animal, identificado como Xiong Er, se lanzó de forma repentina sobre el trabajador, provocando gritos de angustia entre el público.

De acuerdo con el pronunciamiento oficial del parque, el cuidador no sufrió heridas de consideración gracias a la rápida reacción del personal de apoyo, que logró intervenir oportunamente para controlar la situación y separar al animal.

Tras la revisión de los hechos, la administración confirmó que la causa del ataque estuvo relacionada con un estímulo alimenticio. Según explicaron, el cuidador llevaba consigo una bolsa con zanahorias y manzanas, utilizadas habitualmente como recompensa durante los entrenamientos. El olor de estos alimentos habría despertado el instinto del oso, que intentó apropiarse de la bolsa.



“El comportamiento del animal no fue un acto de agresión deliberada, sino una reacción instintiva ante la presencia de comida”, señalaron voceros del parque, quienes también precisaron que el trabajador cuenta con amplia experiencia en el manejo del oso.

Durante el altercado, miembros del equipo de seguridad actuaron de inmediato y utilizaron algunos elementos del escenario, como un aro deportivo, para distraer al animal y lograr que soltara al cuidador.

Como consecuencia del incidente, el Parque Safari de Hangzhou anunció la cancelación definitiva de los espectáculos con osos negros, una decisión que ha sido respaldada por sectores defensores de los derechos de los animales y que reavivó el debate mundial sobre la seguridad y la ética de los shows con fauna silvestre.