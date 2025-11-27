Impactante video registra avalancha de nieve que sepulta a varias personas

Un video difundido en redes sociales registró el momento exacto en que una avalancha de nieve descendió a gran velocidad por el glaciar Stubai, en el Tirol austríaco, alcanzando a un grupo de esquiadores que intentaba escapar pendiente abajo. Pese a sus esfuerzos, varios de ellos fueron atrapados por la masa blanca.

Las imágenes, grabadas desde una cabina que ascendía a la cima, muestran en menos de diez segundos cómo la nieve persigue a los deportistas hasta envolverlos por completo. El incidente ocurrió alrededor de las 9:30 a. m. de este jueves 27 de noviembre, según medios locales.

Tras el impacto de la avalancha, equipos de rescate llegaron rápidamente al lugar y lograron ubicar a varias de las personas enterradas, que afortunadamente quedaron cerca de la superficie. Los socorristas informaron que ninguno de los rescatados sufrió lesiones graves y que solo tres presentaron heridas leves que no requirieron traslado a un hospital.

No obstante, las autoridades confirmaron que tres personas permanecen desaparecidas bajo la nieve. Las labores de búsqueda continúan, apoyadas por personal especializado y equipos de detección.



¿Qué provocó la avalancha?

Stephan Gröber, integrante del equipo de rescate, aseguró al medio 20 Minuten que ya habían logrado liberar a varios esquiadores parcialmente sepultados y que sus heridas eran menores, aunque insistió en que la prioridad sigue siendo la búsqueda de los desaparecidos.

Por su parte, Reinhard Klier, jefe de los remontes del glaciar Stubai, señaló que la avalancha habría sido desencadenada por esquiadores que se desplazaban fuera de pista. Explicó además que la masa de nieve llegó hasta parte de la sección inferior de la pista 9, que tuvo que ser cerrada tras el incidente.