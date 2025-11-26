Muere basquetbolista mientras entrenaba en plena cancha: tragedia quedó en video

A través de redes sociales se ha viralizado un video que muestra una terrible tragedia en plena cancha de baloncesto, cuando un jugador perdiól la vida mientras entrenaba.

En las imágenes se observa cómo el jugador practica varios lanzamientos y, tras una anotación, corre hacia el tablero para colgarse del aro.

Segundos después, la estructura metálica se desprende de manera repentina y cae con fuerza sobre su pecho, dejándolo inmóvil en el suelo mientras sus compañeros corren desesperados para auxiliarlo.

Medios internacionales confirmaron que la víctima era Hardik Rathi, integrante de las selecciones juveniles de baloncesto de su país. El trágico hecho ocurrió en un parque deportivo de la ciudad de Rohtak, a unos 50 kilómetros de Nueva Delhi, en India.



Este es el video de la tragedia:



National level basketball player dies after pole collapses during practice in #Haryana More details 🔗 https://t.co/PS04UGJnV1 pic.twitter.com/jzyuintiD9 — The Times Of India (@timesofindia) November 26, 2025

Testigos relataron que el joven fue llevado de inmediato a un centro médico cercano, pero los esfuerzos fueron en vano y los médicos declararon su fallecimiento al llegar.

Rathi era considerado una de las grandes promesas del baloncesto juvenil. Había representado a su ciudad en campeonatos nacionales y acumulaba varios títulos que lo proyectaban como una figura destacada del deporte en los próximos años. Su muerte provocó un profundo dolor en la comunidad deportiva, que ha expresado mensajes de condolencia y exigido respuestas sobre lo sucedido.

Tras la tragedia, las autoridades locales iniciaron una investigación para esclarecer las condiciones del colapso. Funcionarios confirmaron que se evaluará el estado de la estructura, los procedimientos de mantenimiento del parque y el cumplimiento de las normas de seguridad. La familia del joven presentó una denuncia formal contra los responsables de la instalación, señalando posibles negligencias.

Un informe de medios que visitaron el lugar reveló que el soporte principal del aro estaba oxidado y presentaba un deterioro evidente.

Ante esta situación, todas las actividades dentro del establecimiento fueron suspendidas mientras avanza la investigación, con el fin de evitar nuevos incidentes y establecer responsabilidades en un hecho que ha impactado al país entero.