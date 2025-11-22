En vivo
Mundo  / Tragedia en circo quedó en video: acróbata murió tras caer en el 'globo de la muerte'

Tragedia en circo quedó en video: acróbata murió tras caer en el 'globo de la muerte'

A través de redes sociales se viralizó un video en el que se ve como un acróbata cayó en pleno globo de la muerte, una de las atracciones más conocidas de los circos.

Acróbata muere tras caer en el 'globo de la muerte' de un circo
Espectadores captaron la tragedia.
Foto: Redes sociales
Por: EFE
|
Actualizado: 22 de nov, 2025

