En video: noquean a joven de 16 años en fuerte pelea durante partido de fútbol

Indignación causó un video que, a través de redes sociales, se hizo viral en Argentina. Sucedió en Merlo y todo quedó grabado por uno de los asistentes: el momento exacto en que un adolescente fue víctima de agresión por varias personas mientras jugaban fútbol, incluso, uno atacando su cabeza.

El joven, de apenas 16 años, fue noqueado con una patada en su cabeza y todo porque “se calentaron” durante el partido, por lo que se atacaron entre ellos. De hecho, en el video se ve cómo uno le grita que “lo mate”, incluso, sacando un arma en la cancha y haciendo que el otro no pueda defenderse en esta complicada situación.

“Le dio la patada entre el tabique y el ojo y lo desmayó. Y al que estaba peleando con él le pegó una piña”, contó uno de los presentes a TN, medio local que reveló el fuerte video del momento de la agresión. Además, en el mismo se ve que gritan que lo mate, pero, por fortuna, decidió detenerse antes de hacer algo con el arma que tenía en su poder en ese momento.

“La víctima, identificada como M.A.T., debió ser atendida de urgencia en el Hospital Héroes de Malvinas. Tras varias horas de observación, fue dada de alta y se encuentra fuera de peligro, de acuerdo al parte policial al que accedió TN. Sin embargo, el testigo que habló con este medio aseguró que el chico “está muy golpeado, lo dejaron destrozado”, reveló el medio mencionado.



Las autoridades identificaron a los agresores y, por ahora, se encuentran a la espera de las órdenes de allanamiento y detención: Sebastián Alegres, de 27 años, y su hermano, de 17, fueron los dos atacantes. Por otro lado, por fortuna, el menor agredido fue trasladado a un centro médico en donde las lesiones no presentaron mayor riesgo y ya se encuentra en recuperación.