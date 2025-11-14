Video: así fue la explosión en fábrica de Buenos, Aires, Argentina; hay más de 15 heridos

Autoridades de la provincia de Buenos Aires, Argentina, atienden una grave emergencia provocada por una explosión e incendio en una fábrica del parque industrial de Ezeiza

Los primeros reportes indican que todo ocurrió en ocurrió en una empresa de agroquímicos ubicada en la zona del polo industrial de Spegazzini.

Hasta el momento han sido atendidas al menos 15 personas heridas, entre ellas policías y bomberos, que resultaron lesionados por la onda expansiva y el estallido de vidrios en las viviendas próximas.

En videos grabados por trabajadores y transeúntes, se puede ver la magnitud del incendio tras la explosión y que fueron varias las detonaciones.



El director de la Clínica Monte Grande, Carlos Santoro, le dijo al medio Todo Noticias, que los heridos estaban fuera de peligro, aunque sí fue necesaria su atención por cortes y traumáticas leves a moderadas. En todo el sistema de salud de la zona fue activado el código rojo.

Los vecinos describieron que la explosión fue de gran magnitud. Debido al impacto, algunas viviendas sufrieron daños en ventanas y techos lo que amplificó el alcance de la emergencia más allá de la planta.

Las autoridades locales que estaban trabajando para garantizar la seguridad de las personas que pudieran encontrarse cerca del lugar del siniestro y mientras tanto cerraron el tránsito en las vías aledañas.