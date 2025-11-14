En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Vehículos en Bogotá
Bombardeos
Atentado contra Temístocles Ortega
Centro Democrático
Armero

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Video: así fue la explosión en fábrica de Buenos, Aires, Argentina; hay más de 15 heridos

Video: así fue la explosión en fábrica de Buenos, Aires, Argentina; hay más de 15 heridos

Los primeros reportes indican que todo ocurrió en ocurrió en una empresa de agroquímicos ubicada en la zona del polo industrial de Spegazzini.

Publicidad

Publicidad

Publicidad