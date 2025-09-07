Milei admite “clara derrota” en Buenos Aires y anuncia que acelerará sus reformas

El presidente argentino, Javier Milei, reconoció este domingo la “clara derrota” de su partido en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, el distrito más poblado del país y clave por concentrar más de un tercio del padrón nacional.

“Hoy hemos tenido una clara derrota”, admitió Milei desde el búnker de La Libertad Avanza (LLA) en La Plata, capital provincial ubicada a 50 kilómetros de Buenos Aires. No obstante, aseguró que su proyecto político seguirá adelante: “No se retrocede ni un milímetro en la política de gobierno. El rumbo no solo se confirma, sino que lo vamos a profundizar y acelerar más”.

Vamos a seguir defendiendo el equilibrio fiscal, se mantendrá la fuerte restricción monetaria y el esquema cambiario actual, continuaremos con la política de capital humano, defensa y seguridad. pic.twitter.com/P3dvR2jcC0 — Escuela Austriaca de Economía 🇦🇷 (@DiegoMac227) September 8, 2025

Con el 91% de las mesas escrutadas, el peronismo de centroizquierda agrupado en Fuerza Patria se impuso con más del 47 % de los votos, frente al 33,8 % del oficialismo, según datos del organismo electoral provincial.

La provincia de Buenos Aires, gobernada por el peronista Axel Kicillof, concentra el 40 % del electorado argentino y aporta más del 30 % del PIB nacional. En esta elección se renovaban 23 bancas en el Senado y 46 en la Cámara de Diputados provinciales.

En su discurso de victoria, Kicillof envió un mensaje directo al presidente: “Milei, el pueblo te dio una orden: no podés gobernar para los de afuera, para las corporaciones, para los que más tienen. Goberná para el pueblo”. Además, advirtió que “no se puede desfinanciar la salud, la educación, la ciencia y la cultura en Argentina”, en referencia a los severos recortes impulsados por el Gobierno para contener la inflación.

Más allá de la renovación de escaños, los comicios fueron seguidos con especial atención por su carga simbólica en medio de la crisis política y económica que atraviesa el país y de cara a las elecciones legislativas nacionales de medio término previstas para octubre. La diferencia obtenida por el peronismo superó ampliamente las proyecciones de la mayoría de las encuestas, en unos comicios que registraron una participación del 62,09 % del electorado.