Super Astro Luna resultado del último sorteo hoy domingo 7 de diciembre de 2025

El Super Astro Luna continúa posicionándose como uno de los juegos de azar más destacados dentro del chance colombiano. Su formato particular —que combina un número de cuatro cifras con un signo zodiacal— sigue cautivando a miles de apostadores que encuentran en esta propuesta una mezcla única de intuición, astrología y suerte. Gracias a esta modalidad diferenciada, el sorteo se ha convertido en uno de los más seguidos y consultados en todo el país.

Resultado oficial del Super Astro Luna – 7 de diciembre de 2025

Durante la noche del domingo 7 de diciembre de 2025, la transmisión oficial confirmó una nueva combinación ganadora: (en minutos)



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Signo zodiacal:

Horarios oficiales del Super Astro Luna

Uno de los grandes atractivos del Super Astro Luna es su programación estable, que permite participar cualquier día de la semana. Los horarios oficiales del sorteo son:



Lunes a viernes: 10:40 p. m.

Sábados: 10:42 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Lunes festivo: 8:30 p. m.

Gracias a esta rutina nocturna, cada día se convierte en una nueva oportunidad para apostar y consultar los resultados oficiales del sorteo.



Cómo participar en el Super Astro Luna

Participar en el Super Astro Luna es un proceso sencillo, pensado tanto para jugadores frecuentes como para quienes se acercan por primera vez al mundo del chance. Para unirse al sorteo, el jugador debe:



Elegir un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999. Seleccionar un signo zodiacal. (Opcional) Activar la modalidad Todos los Signos, que permite jugar el mismo número con los 12 signos. Definir el valor de la apuesta, entre $500 y $10.000, con la posibilidad de realizar hasta cuatro jugadas por tiquete.

Este sistema flexible facilita que cada apostador adapte su participación según su presupuesto, preferencias y estrategias personales.



Dónde realizar las apuestas

Las apuestas del Super Astro Luna pueden hacerse en puntos autorizados en todo el país, lo que garantiza respaldo, seguridad y atención confiable para los jugadores. Además, los resultados oficiales del sorteo están disponibles en las plataformas del operador, donde los usuarios pueden consultar información verificada y actualizada en tiempo real.



Requisitos para reclamar un premio

El proceso para reclamar premios del Super Astro Luna es claro y transparente. Para hacer efectivo el cobro, el ganador debe presentar los siguientes documentos:



Documentos obligatorios

Tiquete original en perfecto estado.

Documento de identidad original y una fotocopia legible.

Una vez realizada la verificación correspondiente, el pago se ejecuta sin complicaciones, reforzando la confianza de los apostadores en uno de los sorteos más populares del chance en Colombia.