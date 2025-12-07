Asesinan a alcalde de 39 años durante desfile navideño: esto se sabe

Un hecho de extrema violencia interrumpió la celebración navideña en el municipio de Masagua, al sur de Guatemala, luego de que su alcalde, Nelson Luciano Marroquín, fuera asesinado a tiros en plena vía pública mientras participaba en un desfile comunitario la noche del viernes 6 de diciembre.

De acuerdo con los primeros reportes, el mandatario local, de 38 años y perteneciente al partido Vamos, caminaba junto a su esposa y compartía con los habitantes del sector cuando hombres armados se acercaron y abrieron fuego contra él. El ataque ocurrió alrededor de las 7:50 de la noche en una zona concurrida del sector de Obero, en el departamento de Escuintla.

Marroquín fue trasladado de urgencia a un centro asistencial, pero falleció minutos después de ingresar al área de emergencias debido a la gravedad de las heridas. En el atentado también resultó lesionado uno de sus escoltas, quien recibió atención médica.

Minutos antes De ser Ejecutado el Alcalde de Masagua Escuintla, Guatemala, Nelson Marroquín, repartía regalos a los vecinos en el típico desfile Navideño. Falleció antes de llegar al Hospital de la local. pic.twitter.com/ZA8ZBQPNMb — 🚨Noticiero-502gt🚨📰🇬🇹📢 (La Voz de la Noticia) (@Herman5818Pb) December 7, 2025

El crimen generó una ola de reacciones a nivel nacional. El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, condenó enérgicamente el asesinato y ordenó a las autoridades acelerar las investigaciones. A través de sus redes sociales, aseguró que se desplegarán todos los recursos necesarios para dar con los responsables y llevarlos ante la justicia.



Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades, Sebastián Siero, lamentó profundamente la muerte del funcionario y lo destacó como un servidor público comprometido con su comunidad. Además, hizo un llamado urgente al Gobierno para fortalecer las estrategias de seguridad ante el aumento de hechos violentos en distintas regiones del país.