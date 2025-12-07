Caribeña Noche resultado del último sorteo hoy domingo 7 de diciembre de 2025

La Caribeña Noche continúa consolidándose como uno de los sorteos más representativos y tradicionales del Caribe colombiano. Para miles de jugadores, este chance no solo forma parte de su rutina diaria, sino que se ha convertido en un ritual que mezcla expectativa, emoción y un fuerte arraigo cultural.

Uno de los elementos que más dinamismo ha aportado al sorteo es la implementación de la quinta balota, introducida en 2025, la cual amplía las combinaciones posibles y mantiene en tensión a los apostadores hasta el cierre de la transmisión.

Resultado oficial – 7 de diciembre de 2025

Durante la noche del domingo 7 de diciembre de 2025, la transmisión oficial confirmó la combinación ganadora del sorteo: (en minutos)



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Horario del sorteo

La Caribeña Noche se juega todos los días a las 10:30 p. m. Una vez finalizada la emisión oficial, los resultados se publican de inmediato en los canales autorizados. Esto garantiza un proceso ágil, transparente y confiable para los participantes que esperan confirmar sus apuestas sin demoras.



Modalidades de juego

Una de las razones del éxito sostenido de este sorteo es la variedad de modalidades disponibles, diseñadas para adaptarse a diferentes estrategias de juego y presupuestos. Las opciones son:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto.

Cuatro cifras combinado: permite ganar sin importar el orden.

Tres cifras directo: coincide con las últimas tres cifras del resultado.

Tres cifras combinado: últimas tres cifras en cualquier orden.

Dos cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

Una cifra (uña): coincide con la última cifra del número ganador.

Esta diversidad permite que tanto jugadores experimentados como quienes apenas se inician encuentren una modalidad adecuada a su estilo de juego.



Costo de las apuestas

Fiel a su esencia popular, La Caribeña Noche mantiene costos accesibles que facilitan la participación diaria de un público amplio. Sus valores establecidos son:



Apuesta mínima: $500

Apuesta máxima por jugada: $10.000

Límite por tiquete: $25.000

Esta estructura flexible ha convertido al sorteo en una de las alternativas más competitivas dentro del mercado del chance en Colombia.



¿Cómo reclamar los premios?

El proceso de cobro está diseñado para ser sencillo, seguro y transparente. Para reclamar un premio, el ganador debe presentar los siguientes documentos:



Documentos obligatorios

Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original y copia.

Requisitos adicionales

Si el premio supera los valores establecidos en UVT, el operador puede solicitar documentación complementaria o pasos adicionales. Estas medidas buscan garantizar el cumplimiento normativo, la protección del apostador y la transparencia de todo el proceso.