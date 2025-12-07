Hostigamiento guerrillero contra la Policía en Chaparral, Tolima

Un hostigamiento de guerrilleros disidentes de las Farc contra unidades de la Policía se registró en la tarde de este domingo 7 de diciembre en el corregimiento El Limón, zona rural del municipio de Chaparral, sur del departamento del Tolima. El hecho generó preocupación entre las autoridades locales y departamentales, que calificaron la acción como una amenaza directa a la estabilidad de la región.

La gobernadora del Tolima, Adriana Magaly Matiz, condenó con firmeza lo ocurrido y aseguró que se trató de “un ataque directo a la tranquilidad de todo un territorio”.

La mandataria expresó que estos grupos armados “pretenden silenciar a la comunidad a punta de terror, pero no lo van a lograr”, al tiempo que lamentó que el departamento enfrente nuevamente escenas de violencia similares a las vividas en décadas pasadas.

Matiz subrayó que su administración no permitirá que el miedo se normalice ni se imponga sobre las comunidades. “La comunidad merece vivir en paz, no bajo la amenaza de fusiles”, afirmó, reiterando que la seguridad y la protección de los habitantes del Tolima es una prioridad del gobierno departamental.



La gobernadora envió un mensaje de respaldo a la población, enfatizando que “¡el Tolima se respeta! Y nuestra gente no será jamás rehén de quienes quieren destruir la tranquilidad y la esperanza”, mientras las autoridades continúan evaluando la situación de orden público en la zona.