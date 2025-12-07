Día de las Velitas: qué significa cada color y cómo elegir el adecuado para su deseo

La noche del 7 de diciembre marca uno de los momentos más emotivos del calendario colombiano: el Día de las Velitas. Lo que inició como una manifestación religiosa en honor a la Inmaculada Concepción, celebrada el 8 de diciembre, terminó por convertirse en una tradición profundamente arraigada que reúne a familias, vecinos y comunidades enteras.

Aunque su origen está ligado a la devoción católica hacia la Virgen María, cuando los fieles encendían velas y faroles como gesto de fe, con el paso de los años la celebración adoptó un carácter mucho más amplio. Hoy, además de mantener la tradición religiosa, representa un espacio para agradecer, renovar energías, pedir por el bienestar propio y de los seres queridos, y abrir el corazón a la temporada navideña.



¿Qué significa cada color?

Encender una vela en esta fecha no solo ilumina los hogares; también refleja intenciones y deseos específicos. En la cultura popular, cada color tiene un significado particular y muchas personas los eligen según aquello que esperan atraer en el nuevo ciclo.



Blanco: evoca paz, pureza y equilibrio. Es uno de los tonos más usados para armonizar el hogar y liberar energías negativas.

evoca paz, pureza y equilibrio. Es uno de los tonos más usados para armonizar el hogar y liberar energías negativas. Rojo: se relaciona con el amor, la pasión y el fortalecimiento de lazos afectivos.

se relaciona con el amor, la pasión y el fortalecimiento de lazos afectivos. Azul: invita a la calma, favorece la comunicación y ayuda a mantener la serenidad en momentos de tensión.

invita a la calma, favorece la comunicación y ayuda a mantener la serenidad en momentos de tensión. Verde: representa salud, esperanza y protección para la familia.

representa salud, esperanza y protección para la familia. Amarillo: es el color de la prosperidad, el éxito y la buena fortuna.

es el color de la prosperidad, el éxito y la buena fortuna. Naranja: simboliza creatividad, entusiasmo y dinamismo, ideal para quienes buscan nuevos proyectos.

simboliza creatividad, entusiasmo y dinamismo, ideal para quienes buscan nuevos proyectos. Morado: se asocia con la transformación personal, el cierre de ciclos y la apertura de caminos.

se asocia con la transformación personal, el cierre de ciclos y la apertura de caminos. Rosado, marrón y negro: aunque menos comunes, también forman parte de la tradición. El rosado está ligado a la gratitud y la ternura; el marrón, a la firmeza y la estabilidad; y el negro, a la protección energética.

Este es el origen religioso del Día de las Velitas y su significado según la Biblia Foto: pexels

¿Cuántas velas encender?

No existe un número específico. Algunas personas prenden una vela por cada deseo, mientras que otras decoran su casa con múltiples colores simplemente para llenar el espacio de luz y tradición. Lo importante, según la creencia popular, es hacerlo con intención, fe y agradecimiento.