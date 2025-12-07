Día de las Velitas: qué significa cada color y cómo elegir el adecuado para su deseo

Publicidad
La noche del 7 de diciembre marca uno de los momentos más emotivos del calendario colombiano: el Día de las Velitas. Lo que inició como una manifestación religiosa en honor a la Inmaculada Concepción, celebrada el 8 de diciembre, terminó por convertirse en una tradición profundamente arraigada que reúne a familias, vecinos y comunidades enteras.
Aunque su origen está ligado a la devoción católica hacia la Virgen María, cuando los fieles encendían velas y faroles como gesto de fe, con el paso de los años la celebración adoptó un carácter mucho más amplio. Hoy, además de mantener la tradición religiosa, representa un espacio para agradecer, renovar energías, pedir por el bienestar propio y de los seres queridos, y abrir el corazón a la temporada navideña.
Encender una vela en esta fecha no solo ilumina los hogares; también refleja intenciones y deseos específicos. En la cultura popular, cada color tiene un significado particular y muchas personas los eligen según aquello que esperan atraer en el nuevo ciclo.
No existe un número específico. Algunas personas prenden una vela por cada deseo, mientras que otras decoran su casa con múltiples colores simplemente para llenar el espacio de luz y tradición. Lo importante, según la creencia popular, es hacerlo con intención, fe y agradecimiento.