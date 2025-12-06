Anticipan pronóstico del clima para el Día de las Velitas: experto prevé malas noticias para Bogotá

Uno de los días más esperado por muchos en diciembre es el Día de las Velitas, el cual marca el inicio de la temporada navideña. En esta festividad las personas se unen junto con sus seres queridos para encender velas, una tradición que se celebra en todo el territorio colombiano. Esta fecha también conmemora la Inmaculada Concepción de la Virgen María.

Pasada la tarde, la gente sale a las calles a prender las velas, algunos comparten con bebidas, galletas o asados. No obstante, el clima puede influir o arruinar lo planeado para la noche.

Pronóstico del clima para el Día de las Velitas

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) es el encargado de hacer los estudios e investigaciones relacionadas con la atmósfera, el tiempo y el clima del país y en las últimas 24 horas indicó que han ocurrido lluvias de mayor intensidad en varias zonas del país.

Pronóstico del clima a nivel nacional. Foto: @HenriquezMax.

Las fuertes precipitaciones se han registrado en sectores de Norte de Santander, Santander, Antioquia, Quindío, Huila, Boyacá, Cundinamarca, Meta, Vichada, Guainía, Vaupés, Caquetá, Putumayo y Amazonas.



Frente a esto, Max Henríquez Daza, meteorólogo colombiano conocido por sus pronósticos, informó que para este 7 de diciembre, Día de las Velitas, el clima será favorable con unas regiones, pero no con otras.

A nivel nacional, el experto indicó que el Día de Velitas habrá “cielos despejados en la mayor parte del territorio colombiano”. Sin embargo, “en Bogotá las lluvias fuertes y con tormentas caerán en las tardes, desde hoy sábado hasta el martes”.

Lo anterior, quiere decir que el 7 de Velitas será una tarde lluviosa en la capital del país, con posibilidad de que en horas de la noche cesen las precipitaciones.

Punto neutro. Foto: @HenriquezMax.

Publicidad

El comportamiento del clima descrito por Max Henríquez en Bogotá, Manizales, Armenia, Pereira, Medellín, Tunja e Ibagué se debe a que estos territorios están en la zona denominada "punto neutro", “en la cual se esperan lluvias fuertes en las tardes, luego de mañanas soleadas”.