Bogotá  / Ladrones en bicitaxi tienen azotado occidente de Bogotá: se llevaron moto encima del vehículo

Ladrones en bicitaxi tienen azotado occidente de Bogotá: se llevaron moto encima del vehículo

Los delincuentes ingresaron al inmueble durante la madrugada y actuaron con calma mientras preparaban lo que iban a llevarse.

