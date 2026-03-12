Ladrones en bicitaxi tienen azotado occidente de Bogotá: se llevaron moto encima del vehículo

Un nuevo caso de inseguridad tiene en alerta a comerciantes y residentes de la localidad de Engativá, en el occidente de Bogotá. De acuerdo con el testimonio de una víctima, un grupo de delincuentes estaría utilizando un bicitaxi para cometer robos durante la madrugada y transportar los objetos hurtados sin levantar sospechas.

El hecho más reciente ocurrió en el barrio La Estrada, donde ocho personas habrían participado en el hurto de una motocicleta y otros elementos tras ingresar a una vivienda que también funciona como pequeño establecimiento comercial, según recogió el Ojo de la noche para Mañanas Blu.

Según relató la víctima a Blu Radio, los delincuentes ingresaron al inmueble durante la madrugada y actuaron con calma mientras preparaban lo que iban a llevarse.

La persona afectada explicó que la motocicleta se encontraba parqueada en el antejardín del lugar y que los ladrones lograron abrir el candado de seguridad sin mayores dificultades.



“Yo en la madrugada de ayer fui víctima de robo. Se entraron a mi casa. Aquí en el antejardín tenía parqueada la moto. Tengo un pequeño establecimiento y pues ahí mismo tenía un televisor para entretenimiento del mismo negocio. Y pues me sustrajeron sin mayor dificultad, rompieron el candado, siendo un candado de seguridad, y robaron mi moto”, contó la víctima.

De acuerdo con su relato, los delincuentes habrían permanecido cerca de 25 minutos dentro del lugar sin hacer ruido mientras organizaban los elementos que pensaban llevarse.

La víctima aseguró que, una vez reunieron los objetos, los ladrones llamaron el bicitaxi para retirar lo robado. En ese momento, seis de los delincuentes participaron directamente en el cargue.

Publicidad

“Ellos alistaron todo lo que se iban a llevar después de abrir la puerta, y ya cuando tenían listo todo, pues llamaron la carreta. Y ya entre 6 delincuentes hicieron todo, tuvieron un rango como de 25 minutos sin hacer mayor ruido”, agregó la mujer.

El testimonio indica que inicialmente intentaron acomodar la motocicleta en la parte inferior del vehículo, pero no fue posible, por lo que tomaron la decisión de subirla.

“No les cupo la moto en la parte de abajo, entonces ellos decidieron montarla en la parte de arriba de la carreta, la taparon con espumas y cartones, trapos, y en la parte de abajo pues meten el televisor”, relató.

Publicidad

Tras cargar los objetos, los delincuentes se retiraron del lugar sin apresurarse. “Los tipos se van tranquilamente, 4, hacia allá, hacia el sur, a pie, despacio y sin afán”.

Escuche el reporte completo del Ojo de la noche en el audio adjunto: