Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Seis policías heridos dejó el volcamiento de una tanqueta de la UNDMO en la ladera de Cali

Seis policías heridos dejó el volcamiento de una tanqueta de la UNDMO en la ladera de Cali

El vehículo al parecer habría presentado una falla en sus frenos, por lo que el conductor realizó una maniobra para evitar que cayera al vacío o se estrellara contra las viviendas de la zona.

