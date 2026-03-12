Seis policías heridos dejó el volcamiento de una tanqueta de la UNDMO en la ladera de Cali

Un gran susto se llevaron los habitantes de la comuna 18 de Cali en la noche de este miércoles, al notar cómo una tanqueta de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden de la Policía descendía a alta velocidad por una pendiente del sector de Alto Meléndez.

El vehículo, al parecer, habría presentado una falla en sus frenos, por lo que el conductor realizó una maniobra que evitó que cayera al vacío o se estrellara contra las viviendas de la zona, sin embargo, terminó volcándose en la vía, provocando lesiones a los uniformados que se encontraban al interior.

"Encontramos el vehículo tipo tanqueta de la Policía que había sufrido el volcamiento a la altura de la calle 2da. B2 con carrera 90, de este hecho salen lesionados seis policías que están siendo atendidos en la Policlínica ubicada al norte de la ciudad, las causas del accidente son materia de investigación", señaló Duvier Ossa, coordinador del Centro de Gestión de la Secretaría de Movilidad de Cali.

Las autoridades de tránsito tuvieron dificultades para retirar el vehículo de la zona debido a su tamaño, sin embargo, con la llegada de una grúa la vía fue despejada horas después. La presencia de la tanqueta de la UNDMO en la zona se debe a los diferentes planes de seguridad que se han implementado en la ladera de la ciudad, para atender cualquier hecho delictivo de una forma más inmediata.