Capturan a alias ‘Sebas’, cabecilla de ‘Los Pumas’, banda dedicada al hurto de vehículos en Bogotá

La Policía Metropolitana de Bogotá capturó mediante orden judicial a Sebastián Mosquera Gamboa, conocido con el alias de ‘Sebas’, señalado cabecilla del grupo delincuencial común organizado ‘Los Pumas’, dedicado al hurto de vehículos de alta gama y automotores vinculados a plataformas de transporte en la capital del país.

La detención se logró en desarrollo de la estrategia de seguridad denominada “Seguridad, Dignidad y Democracia”, en una operación adelantada por la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, luego de una investigación que se extendió durante cerca de dos años.

De acuerdo con las autoridades, alias ‘Sebas’ haría parte del cartel de los más buscados y sería el responsable de coordinar las acciones criminales de la organización. Las investigaciones indican que habría participado en al menos 11 hurtos de automotores en distintos sectores de Bogotá.

Según el proceso investigativo, su función dentro de la estructura era movilizar a los demás integrantes en un taxi y transportar las armas de fuego utilizadas para intimidar a las víctimas. La banda operaba principalmente en las localidades de Puente Aranda, Kennedy, Fontibón, San Cristóbal, Engativá, Usaquén y Suba.



El grupo delincuencial utilizaba diferentes modalidades para cometer los robos. En algunos casos solicitaban servicios de transporte por aplicación y durante el trayecto amenazaban a los conductores con armas de fuego para despojarlos de los vehículos, dejando luego a las víctimas abandonadas en lugares apartados. En otras ocasiones, atacaban a los propietarios cuando estacionaban sus carros frente a sus viviendas, utilizando violencia física para cometer el hurto.

Las autoridades también establecieron que, tras cometer los robos, los automotores eran trasladados a garajes de viviendas de integrantes de la banda o a parqueaderos de centros comerciales, donde posteriormente eran desguazados o vendidos a menor precio a través de redes sociales utilizando placas y documentos falsos.

Alias ‘Sebas’ registra antecedentes por los delitos de hurto y falsedad en documento público. Tras su captura, un juez de la República le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario y fue imputado por los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado y agravado.

De acuerdo con la Policía, en lo corrido de 2026 han sido capturadas 31 personas en flagrancia por hurto de vehículos y una más mediante orden judicial, además de lograrse la recuperación de 149 automotores.