"Bienvenido, señor vicepresidente": el video que confirmó la fórmula de Paloma Valencia

Juan Daniel Oviedo será la fórmula vicepresidencial de la candidata presidencial Paloma Valencia. La decisión se concretó este jueves tras el cuarto encuentro entre ambos dirigentes, en el que terminaron de definir los detalles de la alianza política luego de los resultados de La Gran Consulta por Colombia, realizada el pasado domingo 8 de marzo.

La confirmación se conoció a través de un video difundido en redes sociales, grabado en el apartamento de la senadora del Centro Democrático minutos antes de la rueda de prensa convocada con los integrantes de la coalición.

En la grabación se observa a Valencia recibiendo a Oviedo y pronunciando la frase que terminó de despejar cualquier duda sobre la fórmula: “Bienvenido, señor vicepresidente”. Ante el comentario, el exdirector del Dane respondió con entusiasmo: “¡Qué emoción!”.

El anuncio se produjo después de varias reuniones entre los dos sectores políticos. Según explicaron los propios protagonistas, los encuentros estuvieron enfocados en resolver inquietudes y analizar coincidencias programáticas con el objetivo de construir una propuesta conjunta, más que en establecer condiciones o “líneas rojas” entre las partes.



Oviedo destacó que el diálogo entre ambos equipos se dio reconociendo las diferencias que existen entre sus sectores, pero con la intención de sumar esfuerzos de cara a un proyecto político más amplio. “Con las verdades y diferencias que tenemos, pero pensando siempre en el país”, señaló al referirse al proceso de conversaciones que finalmente derivó en la fórmula presidencial.

La alianza entre Valencia y Oviedo también se explica por el respaldo electoral que ambos obtuvieron en la consulta del pasado domingo. La candidata del Centro Democrático logró más de 3,2 millones de votos, una cifra que la convirtió en la aspirante más votada en una consulta presidencial en Colombia.

Por su parte, el exdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística alcanzó el segundo lugar con más de 1,2 millones de votos, consolidándose como una de las figuras con mayor respaldo dentro de la coalición.

La fórmula Valencia–Oviedo busca combinar dos perfiles distintos dentro del escenario político colombiano. Mientras la senadora representa una trayectoria legislativa consolidada y el respaldo de su partido, Oviedo llega con un perfil técnico y económico que ganó visibilidad durante su gestión al frente del Dane.

El protagonismo del ahora candidato vicepresidencial también ha empezado a reflejarse en escenarios públicos. En un evento reciente, durante el cierre de la presentación del cantante Miguel Bosé, varios asistentes lo reconocieron entre el público y comenzaron a corear espontáneamente “¡Vice, vice, vice!”, mientras Oviedo respondía con saludos, brincos y sonrisas, visiblemente emocionado por el entusiasmo de los asistentes.

Con la oficialización de esta fórmula, Valencia y Oviedo consolidan una alianza política que buscará capitalizar el respaldo obtenido en las urnas durante la consulta y proyectarlo hacia la contienda presidencial de 2026.