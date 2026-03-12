Hubo daños en viviendas y una escuela tras bombardeo donde dan de baja a alias 'Ramiro': Defensoría

La Defensoría rechazó daños en viviendas, una escuela y otras afectaciones en tres veredas de Ituango, Antioquia, luego del bombardeo donde murieron alias Ramiro, su pareja sentimental y otros cinco guerrilleros de las Disidencias Farc.

El reporte inicial de las autoridades señaló que no hubo graves afectaciones luego del bombardeo en zona rural de Ituango, norte de Antioquia, contra el frente 18 de las Disidencias de las Farc, que dejó abatido a alias 'Ramiro', señalado cabecilla del frente 18 de las disidencias de las Farc, junto con otros seis integrantes, en los que se encuentran su pareja sentimental conocida con el alias de la “Alejandra” o “la Baby”, su hombre de confianza alias “Chamaco”, además alias "Richar o el mexicano" señalado de ser el enlace entre las estructura del Cauca de alias "Mordisco y otros guerrilleros que serían su primer anillo de seguridad.

Sin embargo, la Defensoría del Pueblo rechazó las acciones donde se habrían afectado a población civil y bienes de carácter civil, presuntamente ocurridos en el desarrollo de acciones militares en zona rural de esta localidad antioqueña.

De acuerdo con información conocida por la Defensoría del Pueblo a través de su monitoreo permanente de la situación de derechos humanos en el municipio de Ituango, Antioquia, bienes de carácter civil, entre ellos viviendas campesinas, una escuela y una caseta comunal rurales habrían resultado impactadas durante el desarrollo de operaciones militares.



Estos hechos, registrados en las veredas San Luis, Filadelfia y El Torrente, del corregimiento El Aro, además de que generaron daños materiales, pusieron en riesgo la vida e integridad de la población civil.

Blu Radio conoció algunos testimonios de habitantes de la vereda San Luis que prefieren proteger su identidad por seguridad, frente a las secuelas que ha dejado la intervención. Algunas viviendas campesinas han sido blanco de disparos generando daños en puertas, techos y zonas como cocinas donde aumenta el riesgo de explosiones por material combustible.

“"Ellos dicen que les dañaron las ollas, y eso, el baño se lo dañaron, el tanque se lo dañaron, ese techo lo dañaron, y y, gracias a dios, no lo tocaron, porque donde fue allí, le entra una bala, ya, paila. Entonces, es interior nuevo, que ellos estaban ahí, en la casa, encerrados", señalaron desde la zona.

La Defensoría del Pueblo recordó que se debe respetar estrictamente las normas del derecho internacional humanitario, en donde se prohíben dirigir ataques contra la población civil y bienes de carácter civil, así como realizar operaciones que puedan ocasionar daños indiscriminados o desproporcionados.

Rechazamos los hechos que habrían afectado a la población civil y a bienes de carácter civil durante el desarrollo de operaciones militares en zona rural de Ituango, Antioquia.



De acuerdo con nuestro monitoreo, en las veredas San Luis, Filadelfia y El Torrente, del corregimiento… pic.twitter.com/pIGGfVYYJN — Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) March 12, 2026

Además agregó que la protección de la población civil constituye una obligación jurídica inderogable en el marco del DIH. Incluso cuando se persiga un objetivo militar legítimo, las operaciones deben planearse y ejecutarse adoptando todas las medidas de precaución necesarias para evitar o, en todo caso, reducir al máximo las afectaciones a la población civil y los bienes de carácter civil.

La Defensoría advirtió que estos hechos ocurren en un territorio cuyos riesgos los identificó y señaló previamente. En particular, la Alerta Temprana 004 de 2020 y su Informe de Seguimiento 036 de 2021 señalaron sobre la grave situación de vulnerabilidad de las comunidades del municipio de Ituango frente a la confrontación entre actores armados y los riesgos asociados al desarrollo de operaciones armadas en el territorio.

La existencia de estas advertencias refuerza el deber de implementar medidas estrictas de precaución en el planeamiento y ejecución de operaciones militares, con el fin de prevenir daños a la población civil y sus bienes.

Hasta el momento, la entidad no ha recibido reportes de desplazamiento forzado asociados directamente a los hechos en mención. No obstante, ha conocido que en otras veredas del municipio persisten amenazas contra la comunidad por parte de actores armados, situación que sí ha generado desplazamientos de algunas personas por motivos de seguridad.