En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
José Manuel Restrepo
Aída Quilcué
Resultados Elecciones 2026
Paloma Valencia
Juan Daniel Oviedo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Confirman muerte de alias 'Ramiro' y otros seis miembros de disidencias en bombardeo en Ituango

Confirman muerte de alias 'Ramiro' y otros seis miembros de disidencias en bombardeo en Ituango

Durante el operativo, las autoridades reportaron la muerte de siete integrantes de esa estructura armada ilegal

Publicidad

Publicidad

Publicidad