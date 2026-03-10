Confirman muerte de alias 'Ramiro' y otros seis miembros de disidencias en bombardeo en Ituango

Las Fuerzas Militares confirmaron la muerte de alias 'Ramiro', señalado cabecilla de la Estructura 18 de las disidencias de las Farc, tras un bombardeo realizado en zona rural del municipio de Ituango, en el norte de Antioquia.

De acuerdo con el Ejército Nacional, la operación se desarrolló contra integrantes del Grupo Armado Organizado residual Estructura 18, facción conocida como 'Mordisco'.

En desarrollo de una operación de interdicción aérea y asalto aéreo (bombardeo) adelantada por las Fuerzas Militares con tropas del Ejército Nacional en zona rural del municipio de Ituango, Antioquia, se logró un contundente resultado operacional contra integrantes del Grupo Armado Organizado residual Estructura 18, facción ‘Mordisco’ informó el Ejército en un comunicado.

Durante el operativo, las autoridades reportaron la muerte de siete integrantes de esa estructura armada ilegal, entre ellos su principal cabecilla en la región.

“Durante el desarrollo de las operaciones militares fueron neutralizados siete integrantes de esta estructura criminal, entre ellos alias ‘Ramiro’, principal cabecilla de esta organización criminal en la región”, señaló el Ejército en el comunicado.



En la misma operación fue capturada una mujer que sería hermana del jefe guerrillero. Las autoridades informaron que resultó herida durante los combates y recibió atención médica.

“Una mujer, quien sería hermana de alias ‘Ramiro’, fue capturada y resultó herida, recibiendo de manera inmediata atención médica, en estricto cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario”, precisó la institución.



Historial criminal de alias 'Ramiro'

Alias 'Ramiro', según las autoridades, llevaba más de dos décadas vinculado a estructuras armadas ilegales. De acuerdo con el Ejército, tenía orden de captura por delitos como concierto para delinquir agravado con fines de extorsión y homicidio, reclutamiento ilícito de menores y porte ilegal de armas.

Este individuo, que tenía más de 22 años en la estructura criminal, contaba con orden de captura por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión y homicidio, reclutamiento ilícito de menores y porte ilegal de armas indicó la institución.

Entre los hechos que se le atribuyen figura el desplazamiento forzado de 38 campesinos —entre ellos 11 menores de edad— en la vereda El Cedral, en Ituango, así como homicidios contra civiles señalados de colaborar con el grupo armado conocido como Clan del Golfo.

Las autoridades también lo señalan de ordenar el ataque ocurrido en la vereda La Coposa, en el municipio de Valdivia, en el que murieron seis soldados profesionales del Batallón de Operaciones Terrestres N.° 24. Además, en lo corrido de 2026 habría ordenado ataques con drones contra una estación de gasolina en Ituango, lo que, según el Ejército, puso en riesgo a la población civil y a la Fuerza Pública.