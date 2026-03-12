El código del zapato negro: protocolo de Trump que está imponiendo reglas de moda en la Casa Blanca

Mientras la agenda de Estados Unidos se mantiene marcada por tensiones geopolíticas por las disputa con Irán y hasta la política hacia Venezuela, un tema aparentemente menor ha captado la atención de muchos curiosos, la insistencia del presidente Donald Trump en que los funcionarios de su administración usen exclusivamente zapatos negros con traje oscuro.

La situación ha generado debate y hasta burlas en redes sociales luego de que se conociera que el mandatario estaría regalando zapatos negros a miembros de su gabinete y a otros funcionarios, en lo que algunos consideran una cruzada personal contra lo que él describe como “mal gusto” al combinar trajes oscuros con calzado marrón o claro.

Frente a esto, Juan Camilo Merlano, corresponsal en Washington, explicó que, aunque el tema pueda parecer superficial frente a los desafíos globales, se ha convertido en una conversación recurrente en los círculos políticos de la capital estadounidense.

Queda claro que en efecto ese es un tema secundario y banal, mucho más en medio de la guerra, pero está dando muchísimo de qué hablar aquí en Washington. señaló Merlano

¿Cuál es el origen del "código" del zapato negro?

De acuerdo con reportes citados por el Wall Street Journal y confirmados por fuentes cercanas a la Casa Blanca, Trump lleva varios meses entregando pares de zapatos negros a funcionarios, congresistas e incluso líderes empresariales que frecuentan reuniones oficiales.



Según relató Merlano, el proceso es peculiar, pues el propio presidente pregunta la talla de sus interlocutores durante encuentros de trabajo y ordena posteriormente el envío del calzado.

“Durante meses, el presidente Trump le ha empezado a regalar zapatos a funcionarios del gabinete, a congresistas y a presidentes de compañías. A veces incluso los llama solo para preguntarles si recibieron los zapatos”, explicó el periodista.

Contrario a lo que podría pensarse, no se trata de artículos de lujo, sino de modelos relativamente comunes disponibles en tiendas minoristas de Washington.

No son zapatos de marcas exclusivas. Son unos Florsheim que se consiguen en tiendas de retail y cuestan alrededor de 145 dólares. detalló Merlano

Publicidad

El caso Marco Rubio, la foto que desató los memes

El episodio más comentado surgió a raíz de una fotografía tomada al secretario de Estado, Marco Rubio, durante una comparecencia en el Senado. En la imagen, Rubio aparece vestido con traje oscuro y zapatos negros, aparentemente siguiendo el código implícito del presidente.

Sin embargo, lo que llamó la atención fue un detalle inesperado, el calzado parecía dos tallas más grande de lo normal, dejando visible un espacio entre el talón y el zapato.

La imagen se viralizó rápidamente y dio lugar a memes y comentarios irónicos en redes sociales. La explicación, según Merlano, está directamente relacionada con el peculiar gesto de Trump.

Publicidad

“Ese zapato no lo compró Marco Rubio; se lo compró su jefe, el presidente Donald Trump. No fue un regalo espontáneo, sino parte de un acto sistemático para llenar de zapatos negros a los funcionarios de su gabinete”, afirmó.

Más allá de la anécdota, el tema ha empezado a interpretarse dentro de Washington como una especie de código informal de lealtad o cercanía con el mandatario.

Según fuentes citadas por medios estadounidenses, varios funcionarios han comenzado a usar los zapatos en reuniones oficiales por temor a desairar al presidente.

“El uso de este calzado empezó a verse entre los confidentes más cercanos del presidente como una especie de código, porque Trump está pendiente”, explicó Merlano.

En algunos casos, los funcionarios han recibido los zapatos semanas después de que el mandatario les preguntara su talla en medio de reuniones que originalmente trataban temas completamente distintos.



Una obsesión que comenzó por comodidad

La historia detrás de esta curiosa iniciativa presidencial también tiene un componente personal. De acuerdo con los reportes, Trump habría comenzado a interesarse por este modelo de calzado a finales del año pasado, cuando buscaba zapatos más cómodos para largas jornadas de trabajo.

Merlano recordó que el mandatario ha presentado episodios de retención de líquidos, lo que le habría llevado a buscar opciones más confortables.

“Trump empezó a buscar unos zapatos que le representaran comodidad en medio de días ajetreados. Encontró los Florsheim y se enamoró de ellos”, explicó.

Publicidad

Desde entonces, el presidente habría decidido promover su uso dentro de su entorno político.

