Paisita Día, resultado del último sorteo del chance hoy, jueves 12 de marzo de 2026

El chance Paisita Día continúa siendo uno de los sorteos más consultados por los apostadores en Colombia, especialmente en el departamento de Antioquia. Su realización diaria y la rápida publicación de los resultados lo han convertido en una opción popular para quienes prueban suerte con números personales, fechas especiales o combinaciones elegidas al azar.



Número ganador de Paisita Día hoy, jueves 12 de marzo de 2026

El número ganador del chance Paisita Día de este jueves 12 de marzo 2026 es el 5234 - 9 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.



Número ganador: 5234

Dos últimas cifras: 34

Tres últimas cifras: 234

La quinta: 9

Horario del sorteo Paisita Día

Uno de los aspectos más valorados por los apostadores es la puntualidad con la que se realiza el sorteo y la rapidez con la que se conocen los resultados.

El Paisita Día se juega todos los días del año, incluidos domingos y festivos. Sus horarios oficiales son:



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

1:00 p. m. Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Una vez finaliza el sorteo, los resultados se difunden a través de canales oficiales y puntos de venta autorizados, lo que permite a los jugadores verificar rápidamente si su número fue favorecido.



Modalidades de juego disponibles

El Paisita Día ofrece diferentes modalidades de apuesta pensadas para ajustarse a las estrategias y preferencias de cada jugador. Cada modalidad tiene probabilidades y premios distintos según la cantidad de cifras acertadas.

Entre las opciones más utilizadas se encuentran:



4 cifras directo (superpleno): acertar el número completo en el orden exacto.

acertar el número completo en el orden exacto. 4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

acertar las tres últimas cifras en el orden correcto. 3 cifras combinado: acertar las cifras sin importar el orden.

acertar las cifras sin importar el orden. 2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras del resultado.

acertar las dos últimas cifras del resultado. 1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Esta variedad permite que los jugadores puedan apostar por premios más altos o elegir modalidades con mayores probabilidades de acierto.



Cómo reclamar un premio del Paisita Día

Las personas que resulten ganadoras deben dirigirse a un punto autorizado de Su Red para iniciar el proceso de reclamación del premio.



Documentos básicos

Para realizar el trámite es necesario presentar:



Tiquete original en buen estado

Documento de identidad original

Fotocopia legible del documento de identidad

Requisitos según el valor del premio

Dependiendo del monto ganado, pueden solicitarse requisitos adicionales:

