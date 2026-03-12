Lo que más tienen en cuenta los profesionales de ahora para formarse en posgrados: Habla experto

En un entorno laboral cada vez más competitivo y dinámico, la elección de un programa de formación avanzada, como lo son los posgrados, ha dejado de ser una decisión meramente académica para convertirse en una estrategia de carrera integral.

Según expertos en educación superior, los profesionales actuales ya no buscan solo un título, sino ecosistemas que les permitan desarrollar liderazgo, fortalecer habilidades estratégicas y asegurar una conexión real con el entorno empresarial.



El poder de las redes de contacto

Uno de los factores determinantes en la toma de decisiones es la capacidad del programa para ofrecer un networking sólido. Para los aspirantes, el valor de un posgrado reside en la oportunidad de interactuar con otros líderes, directivos y emprendedores de diversos sectores.

Alexandra Bolaños Pantoja, directora de especializaciones de la Universidad del Norte, afirma que esta red de contactos es una herramienta fundamental para el crecimiento.

“El networking se convierte en una oportunidad para generar alianzas, compartir experiencias, acceder a nuevas oportunidades laborales y fortalecer el crecimiento profesional a través del intercambio de conocimiento” , indicó la experta.



Acceso inicial sin costos elevados (inscripción gratuita)

La accesibilidad inicial también ha ganado terreno como un criterio de selección. Muchos profesionales priorizan opciones que faciliten el proceso de postulación sin barreras económicas previas, como la inscripción gratuita.



Esta facilidad permite que los interesados exploren la oferta académica y tomen decisiones informadas sin asumir costos iniciales elevados.



Financiación y flexibilidad: El factor decisivo

Finalmente, la viabilidad económica a largo plazo es el pilar que sostiene la decisión final. Las universidades que ofrecen opciones claras y flexibles de financiamiento, como becas, descuentos y créditos educativos, son las más atractivas para el talento humano.

Como señala la experta Bolaños, las alternativas de pago deben estar alineadas con la realidad financiera del estudiante.

“Las alternativas de financiación son un factor determinante, ya que permiten proyectar su inversión en educación como una decisión viable y alineada con su desarrollo profesional y personal”, enfatizó.

De esta manera, la flexibilidad académica y financiera se consolida como el nuevo estándar de la educación de posgrado en el país.



¿Cómo empezar la búsqueda de un posgrado?

Para complementar este proceso de búsqueda, los profesionales tienen la opción de asistir a espacios de encuentro, como foros informativo, en los cuales se reúne a expertos en tendencias y, además, se vive una experiencia directa con la oferta académica.

En estos espacios, los asistentes pueden conversar personalmente con los coordinadores de los programas de su interés, resolver dudas sobre becas o créditos y obtener el beneficio de la inscripción gratuita en el posgrado de su elección.

Esta semana, en Barranquilla, se llevará a cabo un foro llamado UN profesional, en el cual estarán principales referentes

en tendencias profesionales y de negocios.

Además, la programación para este año incluye ferias especializadas en áreas como Educación, Ingenierías, Salud y Ciencias Jurídicas, brindando un espacio integral de networking y actualización mediante conferencias lideradas por directivos de compañías de alto nivel como Bayer y Ecopetrol.