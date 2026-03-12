No solo en el aeropuerto: así puede sellar su pasaporte y “viajar” sin salir de Bogotá

En muchas ciudades del mundo, los viajes empiezan con un tiquete, una fila en migración en el aeropuerto y el sonido de un sello golpeando un pasaporte. Ese pequeño gesto suele marcar el inicio de una aventura, otro país, otro idioma u otra historia por descubrir. Pero hay viajes que comienzan de otra manera.

A veces empiezan caminando por una calle del centro, cruzando la puerta de un museo o deteniéndose más tiempo frente a una pieza que parece guardar siglos de historia. En esos momentos, el viaje no requiere avión ni maleta. Solo de curiosidad.

En Bogotá, existe una manera distinta de recorrer la ciudad por medio de un pasaporte que no lleva a otros países, sino a otros tiempos, otras culturas y otras formas de entender el territorio. Un pasaporte que se llena sala a sala, museo a museo.



El aeropuerto no es el único lugar donde puede sellar un pasaporte

En la capoital del país es posible sellar un pasaporte sin salir de la ciudad gracias al pasaporte Museal, una iniciativa que invita a la ciudadanía a recorrer distintos espacios culturales de la capital mientras se coleccionan sellos, como si cada museo fuera un destino.

El proyecto, impulsado por la Mesa de Museos de Bogotá junto con la Imprenta Nacional de Colombia, busca que residentes y visitantes descubran la ciudad a través de sus museos.



Uno de los espacios que hace parte del recorrido es el Museo del Oro, donde los visitantes pueden explorar cuatro salas permanentes, exposiciones temporales y una programación cultural que se desarrolla durante todo el año.

La dinámica es sencilla, los interesados deben preguntan por su pasaporte Museal, recorrer el museo y al finalizar pueden pedir un sello que quedará como recuerdo de esa parada en el recorrido cultural. Luego el viaje continúa en los demás museos que integran la red.

El programa también se conecta con eventos culturales de la ciudad como la Noche de Museos de Bogotá, que en 2025 se llevó a cabo bajo el lema ‘El Poder de los Museos’.



¿Cómo obtener el pasaporte Museal?

Para quienes viven en la capital o están de paso por una temporada, el pasaporte Museal propone una forma distinta de conocer la ciudad, volver a los museos, descubrir nuevas piezas, detenerse con más calma frente a las colecciones y seguir sumando sellos en el recorrido.

Los interesados en participar en el viaje cultural pueden comenzar su recorrido en el Museo del Oro y allí reclamar el pasaporte Museal, pero hay que tener en cuenta los horarios de atención al público:

