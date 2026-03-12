En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Wadith Manzur y Karen Manrique
Juan Daniel Oviedo
Paloma Valencia
Guerra en Irán
Elecciones presidenciales 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Reparación de enorme hueco que se abrió en Suba demoraría casi un mes: Acueducto

Reparación de enorme hueco que se abrió en Suba demoraría casi un mes: Acueducto

Iniciaron los trabajos para reparar el cráter que se abrió el sábado 7 de marzo en la calle 139 con carrera 126A, frente al CAI del barrio La Gaitana.

Publicidad

Publicidad

Publicidad