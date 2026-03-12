Policías revelan lo que hallaron en carro con mujer y bebé en falso accidente en Bogotá: “No cuadra”

La escena parecía, en principio, un accidente de tránsito más en la madrugada bogotana. Sin embargo, lo que encontraron los primeros policías que llegaron al lugar terminó destapando un caso que hoy es investigado como un doble homicidio: el de una mujer y su bebé de apenas 10 meses dentro de un vehículo cerca del Jardín Botánico de Bogotá.

Los hechos ocurrieron el 12 de diciembre de 2025, hacia las 3:03 de la madrugada, en la calle 63 entre carreras 66 y 70, cuando las autoridades recibieron el reporte de un vehículo Volkswagen gris oscuro que había chocado contra un árbol.

Uno de los primeros uniformados en llegar fue el subintendente José Luis Higuera, coordinador de laboratorios de la Policía de Tránsito, quien relató que desde el inicio la escena generó dudas.

“Me generó sospecha puesto que estas lesiones, estos daños que tenía este vehículo no eran para que hubieran dos fallecidos, dos personas instantáneamente en el lugar de los hechos”, explicó el uniformado.



Revelan razón por la que hombre habría asesinado a mujer y su hijo en Bogotá: hallados en un carro

Al inspeccionar el interior del carro, los investigadores encontraron una escena que no coincidía con la gravedad del choque. Una mujer estaba sin vida en el asiento del conductor y, en la parte trasera del vehículo, estaba el cuerpo de un bebé.

Según relató Higuera, durante la revisión preliminar hallaron señales que no eran propias de un accidente de tránsito.

Publicidad

“Bueno, a la persona de sexo femenino se le encuentra una herida cortopunzante en el costado, en la parte izquierda. Y el menor se encuentra en la silla posterior del vehículo con unos signos de haber fallecido horas anteriores”, indicó.

Mientras avanzaban las primeras diligencias, los policías fueron informados de que el único sobreviviente del supuesto accidente había sido trasladado a la Clínica Colombia. Allí, los investigadores le realizaron una entrevista judicial.

El hombre se identificó como Hugo, padre del bebé y pareja de la mujer fallecida, y aseguró que él iba como copiloto en el momento del choque. Según su versión, la mujer conducía el vehículo y él se encontraba dormido con el niño en brazos cuando ocurrió el accidente.

Este es el hombre señalado de asesinar a su expareja y su hijo de 10 meses en Bogotá

Publicidad

Sin embargo, esa versión comenzó a desmoronarse con otros testimonios. Una familiar de la víctima aseguró a los investigadores que Karen, la mujer fallecida, nunca había conducido un vehículo.

Para el intendente Jason Novoa, investigador de la Policía de Tránsito, ese detalle fue clave para reconstruir lo ocurrido.

“Se presume que el señor Hugo tomó el volante del vehículo, se sentó prácticamente sobre la víctima y condujo hasta el sitio donde se genera el accidente”, explicó el uniformado.

Las evidencias dentro del carro también reforzaron esa hipótesis. Según los investigadores, el asiento del conductor estaba reclinado y con una distancia inusual respecto a los pedales, lo que indicaría que el hombre manipuló la posición del cuerpo de la mujer para simular que ella conducía.

“Como se ubican las evidencias, la silla se encontraba con un espacio entre los pedales, reclinada, y eso nos orienta a que la acomoda en la silla, se sienta y toma el volante”, detalló Novoa.

Con el avance de la investigación, las autoridades también analizaron cerca de 50 horas de videos de cámaras de seguridad, material que habría permitido reconstruir cómo se planificó y ejecutó el crimen.

Hoy, el hombre es procesado por homicidio y feminicidio agravados, además de ocultamiento, alteración y destrucción de elementos materiales probatorios, mientras las autoridades continúan esclareciendo todos los detalles de este caso que conmocionó a Bogotá.