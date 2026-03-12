En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Wadith Manzur y Karen Manrique
Juan Daniel Oviedo
Paloma Valencia
Guerra en Irán
Elecciones presidenciales 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Policías revelan lo que hallaron en carro con mujer y bebé en falso accidente en Bogotá: “No cuadra”

Policías revelan lo que hallaron en carro con mujer y bebé en falso accidente en Bogotá: “No cuadra”

Las evidencias dentro del vehículo, sumadas a testimonios y horas de video de cámaras de seguridad, permitieron a los investigadores esclarecer cómo se habría cometido el crimen.

Publicidad

Publicidad

Publicidad