En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Trump y Venezuela
Salario mínimo
Emergencia económica
Asamblea Constituyente

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / “Están tapando un hueco abriendo otro”: denuncian uso de plata de pensiones para cubrir crisis

“Están tapando un hueco abriendo otro”: denuncian uso de plata de pensiones para cubrir crisis

El congresista Andrés Forero, confirmó que recibió respuesta oficial de la Fiduprevisora sobre el traslado de recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio

Publicidad

Publicidad

Publicidad