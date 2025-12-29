“Están tapando un hueco abriendo otro”: denuncian uso de plata de pensiones para cubrir crisis

La situación fiscal del país volvió al centro del debate público tras una serie de denuncias hechas por el representante a la Cámara Andrés Forero, del Centro Democrático, en entrevista con Blu Radio este 29 de diciembre de 2025. Aunque el diálogo abordó varios temas políticos y económicos, uno de los puntos más sensibles fue el manejo de los recursos del Fondo del Magisterio y las decisiones de gasto del Gobierno en medio de lo que denomina una “emergencia económica”.

Forero sostuvo que, pese a las confrontaciones políticas entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo estadounidense Donald Trump, ese choque no ha tenido un impacto real en la popularidad del mandatario colombiano. Sin embargo, advirtió que el verdadero riesgo está en la economía, especialmente si se toman decisiones que terminen afectando directamente a los ciudadanos.



Traslado de recursos del FOMAC genera alarma entre maestros

El congresista confirmó que recibió respuesta oficial de la Fiduprevisora sobre el traslado de recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAC). “Lo que me confirma hoy la Fiduprevisora es que fueron 1.2 billones de pesos (…) que provenían de las cesantías y de las pensiones de los maestros”, dijo Forero, al señalar que ese dinero se usó para cubrir un faltante en el sistema de salud.

Según explicó, el problema se originó por falta de planeación en el nuevo modelo de salud del magisterio. “En lugar de ver mejorías, lo que hemos visto es que tristemente se ha deteriorado sensiblemente”, afirmó, recordando que incluso Fecode ha salido a criticar el modelo.

“Es como tapar un hueco abriendo otro”, afirmó Andrés Forero

Uno de los momentos más contundentes de la entrevista llegó cuando Forero usó una metáfora doméstica para explicar la situación. “Esto es como hacerse un préstamo dentro de la misma casa”, señaló, y luego remató: “Están tapando un hueco con otro, abriendo otro hueco dentro de su misma casa”.

El representante alertó que, cuatro meses después del traslado, el Ministerio de Hacienda aún no ha repuesto los recursos. “La preocupación que uno tiene es que estos recursos (…) posiblemente se van a evaporar”, advirtió.



Gastos del Gobierno bajo la lupa en plena emergencia económica

Forero también cuestionó otros gastos del Ejecutivo, como el pago de una residencia diplomática en Arabia Saudita. “Son más o menos 1.000 millones de pesos al año”, dijo, al considerar incoherente ese tipo de erogaciones mientras miles de contratistas no reciben su salario. “Si el gobierno habla de una emergencia económica, lo primero que tiene que hacer es ajustarse el cinturón”, concluyó.

Las denuncias dejan abierto un debate de fondo sobre prioridades fiscales y el impacto real de las decisiones económicas en sectores clave como la educación y la salud.