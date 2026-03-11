En vivo
Blu Radio  / Empleos  / Abren oportunidades de empleo en la Feria del Libro de Bogotá 2026: requisitos y cómo aplicar

Abren oportunidades de empleo en la Feria del Libro de Bogotá 2026: requisitos y cómo aplicar

De cara a una de las citas culturales más importantes del país, se abrió una convocatoria laboral relacionada con la FILBo 2026. Conozca como aplicar a las vacantes de trabajo.

oportunidades de empleo en la Feria del Libro de Bogotá 2026.jpg
Oportunidades de empleo en la Feria del Libro de Bogotá 2026.
Foto: Blu Radio, Freepik, Alcaldía de Bogotá.
Por: Coralina Durán
|
Actualizado: 11 de mar, 2026

