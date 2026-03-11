Abren oportunidades de empleo en la Feria del Libro de Bogotá 2026: requisitos y cómo aplicar

Cada año, miles de personas encuentran en los empleos temporales una oportunidad para ganar experiencia, generar ingresos adicionales y abrir puertas en el mundo laboral. Ferias, festivales, conciertos y grandes eventos culturales suelen necesitar refuerzos de personal durante pocos días o semanas, lo que se convierte en una opción atractiva para estudiantes, profesionales jóvenes o personas que buscan trabajo por periodos cortos.

Además de representar una fuente de ingreso, este tipo de empleos permite crear contactos, conocer cómo funciona la organización de grandes eventos y, en algunos casos, incluso conseguir oportunidades laborales a largo plazo.

En este contexto, de cara a una de las citas culturales más importantes del país, se abrió una convocatoria laboral relacionada con la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2026, conocida como FILBo.



Oportunidades de empleo en la FILBo 2026

Es importante aclarar que la feria como tal no está contratando directamente, quien está ofreciendo estas vacantes es Planeta de Libros, una reconocida editorial que participa cada año en la feria con su propio stand y equipo de trabajo.

La editorial busca personas para ocupar dos tipos de vacantes temporales durante el evento:



Asesores culturales, encargados de orientar a los visitantes y apoyar en la promoción de los libros.

Personal de seguridad, para apoyar en el control y organización del espacio.

Requisitos para postularse y fechas del evento

Las personas interesadas deben cumplir con algunos requisitos básicos como los siguientes:



Vivir en Bogotá.

Tener disponibilidad completa durante las fechas de la feria.

Este tipo de puestos suelen implicar jornadas intensivas durante los días del evento, por lo que la disponibilidad total es un aspecto clave para el proceso de selección.



La Feria Internacional del Libro de Bogotá se realizará del 21 de abril al 4 de mayo y la India será el país invitado de honor, periodo durante el cual se requerirá el apoyo del personal contratado.

Según la información compartida en la convocatoria, las personas seleccionadas serán contactadas aproximadamente dos semanas antes del inicio del evento.

Cómo enviar la hoja de vida

Quienes deseen participar en el proceso deben enviar su hoja de vida al correo: ediaz@planeta.com.co

Es importante especificar claramente en el asunto o en el cuerpo del correo el cargo al que se postulan, por ejemplo: “Postulación Asesor cultural Filbo”.

La Feria Internacional del Libro de Bogotá es uno de los encuentros literarios más importantes de América Latina, donde editoriales, autores y lectores se reúnen durante varias semanas para celebrar la literatura.

Para muchas personas, trabajar temporalmente en este tipo de eventos no solo es un ingreso adicional, sino también la posibilidad de vivir la cultura y los libros durante todos los días que se desarrolla.