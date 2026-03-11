Las selecciones que podrían reemplazar a Irán si no juega el Mundial de la Fifa 2026

La incertidumbre sobre la posible ausencia de Irán en el Mundial de la Fifa 2026 -en medio del conflicto y ataques con Estados Unidos- ha abierto un debate sobre qué selección ocuparía su lugar en caso de confirmarse su salida del torneo.

De acuerdo con análisis realizado sobre el reglamento de la Fifa, el Consejo del máximo organismo de fútbol es el que decide cuál selección podría ocupar esta plaza. Sin embargo, el principal candidato para tomar ese cupo sería Irak, al ser el siguiente equipo mejor posicionado en la clasificación de su confederación.

Pero hay un problema. La selección iraquí tiene partidos en el repechaje internacional, lo que podría complicar su inclusión directa en el torneo.

En caso de que Irak no pudiera asumir el cupo, el siguiente país en la lista sería Emiratos Árabes Unidos, otro de los equipos que quedó cerca de la clasificación en las eliminatorias asiáticas. No obstante, el contexto geopolítico también podría influir, ya que está la tensión regional y los conflictos en Medio Oriente.



Ataque de Estados Unidos e Israel conra Irán. Foto: EFE

La otra alternativa que aparece en el radar sería Omán, dependiendo de cómo queden definidos los resultados de los repechajes.

Vale recalcar que, por ahora, estos escenarios son de especulación, ya que la Fifa aún no ha emitido un comunicado oficial sobre el futuro de Irán ni sobre un eventual reemplazo.



Partidos de Irán en la Copa del Mundo

La selección iraní dbe jugar sus tres partidos en Estados Unidos; el 15 y el 21 de junio, en Los Ángeles contra Nueva Zelanda y Bélgica, respectivamente; y el 26 de junio ante Egipto, en Seattle.

Publicidad

De hecho, el presidente de la Fifa, Gianni Infantino,tuvo una reunión con su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien le garantizó que la selección persa no tendría problemas para participar en el Mundial en medio de los ataques y tensiones que hay entre ambos países.