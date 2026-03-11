¿Jugadores de Irán se revelarían ante régimen para jugar el Mundial? Habla DT que dirigió allá

La posibilidad de que futbolistas de Irán alcen la voz contra el régimen para poder disputar un Mundial de la Fifa 2026 no se descarta. Así lo aseguró el entrenador español Rodrigo Hernando, quien tuvo una breve experiencia dirigiendo en ese país y afirmó que varios jugadores podrían manifestar su inconformidad públicamente.

“Yo creo que es muy probable que en los próximos días haya algún jugador, especialmente de los que juegan en Europa, que dé un paso adelante y haga estas manifestaciones”, explicó el técnico en entrevista con Blog Deportivo.



Estrategia política y no deportiva

Hernando sostuvo que la decisión de impedir o limitar la participación de la selección de Irán en un Mundial podría tener más trasfondo político que deportivo. Según el entrenador, el temor de las autoridades sería que los futbolistas utilicen el escenario global para cuestionar al régimen.

“El pueblo iraní respira fútbol por todos lados, y esto es más una estrategia política para evitar posibles manifestaciones de los jugadores contra el régimen”, señaló.

El técnico español dirigió durante poco más de tres meses en Irán y aseguró que en ese tiempo pudo percibir el descontento de gran parte de la población con las decisiones del Gobierno.



“La inmensa mayoría de la población está en contra de las decisiones que toman los políticos o el régimen iraní. Eso es lo que llama la atención cuando uno llega al país”, afirmó.

Para Hernando, los primeros afectados por cualquier restricción internacional serían los propios futbolistas.

"El fútbol iraní tiene un nivel altísimo y quedarse fuera de un Mundial sería un golpe muy duro para todos los estamentos del fútbol”, afirmó el entrenador, quien destacó además la gran pasión que existe por este deporte en el país asiático.

El técnico también recordó que durante su paso por Irán vivió momentos de tensión social, con protestas en varias ciudades tras la muerte de una joven durante manifestaciones contra la obligación de usar velo.

Finalmente, Hernando resaltó que, pese al contexto político, el fútbol sigue siendo uno de los grandes motores sociales del país y por eso no cree que esa selección se ausente de la máxima cita mundialista

“Irán es un país que vive el fútbol. Hay estadios de 60.000 o 70.000 personas que se llenan cada semana”, concluyó.