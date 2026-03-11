Delincuentes estarían haciéndose pasar por la DIAN para exigir pagos ilegales

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) lanzó una alerta por una nueva modalidad de fraude en la que delincuentes se hacen pasar por la entidad para exigir pagos falsos por supuestos aranceles de importación.

Según la entidad, los estafadores están enviando oficios y mensajes que incluyen logos, nombres y firmas que aparentan ser oficiales, con el objetivo de presionar a ciudadanos que esperan paquetes del exterior bajo la modalidad de envíos urgentes.

En los comunicados y correos falsos, los delincuentes aseguran que el destinatario debe pagar de manera inmediata altos montos por supuestos impuestos aduaneros para poder recibir su paquete. Para hacerlo, solicitan transferencias a supuestos canales institucionales.

Frente a esta situación, la DIAN fue enfática en aclarar que no realiza cobros por WhatsApp ni desde correos electrónicos que no tengan el dominio oficial @dian.gov.co, y que nunca solicita consignaciones a cuentas personales ni delega el cobro de tributos a empresas privadas de mensajería. Además, recordó que cualquier proceso o notificación oficial puede verificarse directamente en su portal institucional.



La entidad también pidió a los ciudadanos desconfiar de mensajes que exijan pagos urgentes o amenacen con sanciones inmediatas, no entregar datos personales y verificar siempre la información antes de consignar dinero. En caso de detectar un intento de estafa, se recomienda reportarlo ante el Policía Nacional de Colombia a través del CAI Virtual: https://caivirtual.policia.gov.co, para que las autoridades puedan investigar estos fraudes