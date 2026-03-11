En vivo
Unidad para las Víctimas advierte sobre correos fraudulentos que ofrecen falsos créditos

Unidad para las Víctimas advierte sobre correos fraudulentos que ofrecen falsos créditos

La Unidad para las Víctimas advirtió sobre la circulación de correos electrónicos fraudulentos que utilizan el nombre de la entidad para ofrecer supuestos créditos o convenios financieros.

