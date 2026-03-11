Unidad para las Víctimas advierte sobre correos fraudulentos que ofrecen falsos créditos

Según informó la Unidad de Víctimas, están circulando correos electrónicos fraudulentos que hacen uso del nombre de la entidad, ofreciendo créditos o convenios financieros con el objetivo de engañar a las personas, especialmente a víctimas del conflicto armado. Aseguran que los correos están siendo enviados desde cuentas externas y no corresponden a comunicaciones oficiales.

Ante esta situación, la Unidad aclaró que no ofrece créditos ni productos financieros y que tampoco solicita datos personales o bancarios a través de correos electrónicos no oficiales.



La entidad hizo un llamado a la ciudadanía, funcionarios y organizaciones aliadas a estar atentos frente a este tipo de mensajes y a no responder correos sospechosos ni compartir información personal o financiera.

También recomendó no abrir enlaces desconocidos ni descargar archivos adjuntos que puedan venir en este tipo de comunicaciones, ya que podrían comprometer la seguridad de los usuarios.



La Unidad habilitó el correo seguridaddelainformacion@unidadvictimas.gov.co para que las personas puedan reportar este tipo de correos fraudulentos.