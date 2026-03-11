Nacional golea a Junior y es líder: 11 de marzo de 2026 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este miércoles, 11 de marzo de 2026:



Atlético Nacional goleó 4-1 al Junior de Barranquilla y asumió el liderato de la Liga BetPlay.

y asumió el liderato de la Liga BetPlay. Continúa la polémica por la presunta respuesta del delantero Jhon Jader Durán al exjugador de la selección Carlos 'El Pibe' Valderrama. Ante esto, el exdefensor Jorge 'El Patrón' Bermúdez se pronunció sobre la polémica dando a conocer su postura frente al cruce de declaraciones entre ambos.

al exjugador de la selección Carlos 'El Pibe' Valderrama. Ante esto, el exdefensor Jorge 'El Patrón' Bermúdez se pronunció sobre la polémica dando a conocer su postura frente al cruce de declaraciones entre ambos. El colombiano Stefan Medina tuvo que improvisar como arquero en los minutos finales del partido de Monterrey, que terminó perdiendo ante Cruz Azul.

Escuche el programa completo aquí: