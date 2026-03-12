Piden a Luis Díaz en premio en que solo han participado dos colombianos en la historia

Más de 15 goles en su primera temporada en Alemania le han permitido a Luis Díaz convertirse en uno de los mejores futbolistas en la actualidad a nivel mundial. Leyendes del club bávaro han aplaudido la decisión de comprarlos en el verano pasado desde el Liverpool, aunque en su momento dudaron si era el adecuado para esa posición.

Pero ahora los expertos no solo lo nombran uno de los mejores, sino que consideran que debería ser tenido en cuenta en un premio que se lo reconozca. Primero lo dijo el 'Pibe' Valderrama y, ahora, prensa internacional que le piden a revista France Football tener a Díaz entre los principales nominados al Balón de Oro, un premio al que solo han entrado al top 10 dos colombianos en la historia.

No es la primera vez que nominan a Díaz, pues estuvo en 2022, pero quedó muy atrás del top 10. Los únicos que sí han estado arriba han sido Radamel Falcao García y James Rodríguez, quienes ocuparon el quinto y octavo lugar, respectivamente, que, ahora, podría superar el guajiro si sigue en la senda de victoria y si el FC Bayern llega a conquistar la UEFA Champions League.

Luis Díaz // Foto: AFP

"Con Luis Díaz estamos contentos, estamos optimistas, un amigo me escribe cada vez: 'gol de Lucho'. Quiero que venga el Mundial ya, porque se ve en forma y ojo, cuidado nos ganamos el Balón de Oro", dijo el 'Pibe'. Comentarios a los que sumaron periodistas de FOX Sports México y portales en Europa: "Así las cosas, Luis Díaz va a estar en la terna para ser candidato al Balón de Oro de este año, es un jugador altamente determinante, explosivo, goleador (...) Además tiene este hype que esta en una selección que puede llegar a octavos o cuartos de final y con el Bayern aspira a ganarlo todo".



Sin duda la temporada de Díaz ha puesto en el radar al colombiano ante los mejores del mundo, que, cada fin de semana, quedan sorprendidos con su gran nivel.