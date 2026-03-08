Luis Díaz, entre los máximos goleadores de la Bundesliga: así va la lista

Tras la imponente victoria del Bayern Múnich vs Borussia Mönchengladbach de 4 a 1, se actualizó la tabla de goleadores y la clasificación general de la competencia en donde, una vez más, resaltó el nombres de Luis Díaz como uno de los grandes protagonistas, también esto gracias por su gol en este compromiso.

Si bien la lista de goleadores de la Bundersliga la lidera Harry Kane, su compañero de equipo, el guajiro no se queda atrás y llegó a la tercera posición con 14 goles en 25 partidos, números muy buenos teniendo en cuenta que su posición es de extremo.



Lista de goleadores de la Bundesliga 2026

30 goles: Kane (Bayern Munich) 15 goles: Undav (Stuttgart) 14 goles: Luis Díaz (Bayern Munich) 12 goles: Guirassy (Borussia Dortmund) 11 goles: Tabakovic (Borussia Mönchengladbach) 10 goles Amiri (Maguncia), Baumgartner (RB Leipzig), Diomandé (RB Leipzig), Kramaric (Hoffenheim), Olise (Bayern Munich) 9 goles: Burkardt (Eintracht Fráncfort) 8 goles: Amoura (Wolfsburgo), Asllani (Hoffenheim), Beier (Borussia Dortmund), Demirovic (Stuttgart), El Mala (Colonia).

La gran temporada de la Bundesliga ha perfilado al equipo bávaro como favorito al título con 66 puntos y sacando un saldo de 10 del segundo, en este caso el Borussia Dortmund (55). El gran momento del equipo ha sido impresionante bajo el mando del belga Vicent Kompany.

Hinchas del FC Bayern preocupados con Luis Díaz // Fotos: AFP / FC Bayern

Clasificación Bundesliga 2026