En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Elecciones 2026
Ley Seca
Guerra en Irán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Luis Díaz, entre los máximos goleadores de la Bundesliga: así va la lista

Luis Díaz, entre los máximos goleadores de la Bundesliga: así va la lista

Al lado de su compañero Harry Kane, Luis Díaz se ha convertido en uno de los pilares más importantes del Bayern Múnich en esta temporada en la Bundesliga.

Publicidad

Publicidad

Publicidad