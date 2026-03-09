Retuvieron a cantante por el estampado de camisa que usó para votar; lo señalaron de proselitismo

En Valledupar, un cantante vallenato fue retenido por la Policía, luego de que los estampados de su camisa fueran confundidos con propagandas para un candidato político. El hombre tuvo que quitarse la prenda para evitar algún comparendo y ejercer su derecho al voto.

El particular caso tuvo lugar durante la jornada electoral en la institución Consuelo Araújo Noguera, en la capital del Cesar, lugar en el que fue retenido por unos minutos el cantante vallenato Jhonny "El Canario" Pacheco, luego de que funcionarios del CTI de la Fiscalía lo señalaran de presunto proselitismo político ilegal.

Pacheco contó que solo intentó ejercer su derecho al voto y no le vio problema ponerse un suéter que tenía múltiples logotipos de la marca Polo, algo que fue confundido con una afinidad con el político Miguel Polo Polo.

Luego de varios minutos intentando explicar que no estaba haciendo alusión a ningún candidato, la solución más sensata que encontró fue quitarse su camisa para poder ingresar al recinto.



Reveló el cantante que sufrió un fuerte dolor de cabeza y hasta molestias estomacales, pues dice ya entre risas que no está acostumbrado a vivir momentos como ese.