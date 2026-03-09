En vivo
Retuvieron a cantante por el estampado de camisa que usó para votar; lo señalaron de proselitismo

Retuvieron a cantante por el estampado de camisa que usó para votar; lo señalaron de proselitismo

El particular caso tuvo lugar durante la jornada electoral en la institución Consuelo Araújo Noguera, en la capital del Cesar, lugar en el que fue retenido por unos minutos el cantante vallenato Jhonny "El Canario" Pacheco.

