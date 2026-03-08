Miguel Polo Polo sale del Congreso de la República: así le fue

Ya con más del 90 % de las mesas escrutadas, se definió la curul afro del próximo Gobierno curul en la Cámara de Representantes por la circunscripción especial de comunidades afrodescendientes, en donde la noticia fue que Miguel Polo Polo no estará en el Congreso de la República en el periodo legislativo entre 2026 y 2030.

El candidato y la organización que respaldó su candidatura ocupó la cuarta posición en las elecciones con cerca de 40.000 votos de más de 450.000 en total en esta zona. La curul la obtuvo el Consejo Comunitario El Naranjo, seguido del Partido Demócrata Colombiano y Partido Ecologista Colombiano; en ese orden de ideas, Polo Polo solo tuvo cerca de 9 % del total.

Representante Miguel Polo Polo Foto: Facebook Miguel Polo Polo

Este resultado mostró una pérdida de casi de 15.000 votos en comparación al 2022, es decir, una caída alrededor del 44.7 %. Una cifra que mostraría la pérdida de confianza que tuvo el funcionario en este periodo legislativo en el Gobierno de Gustavo Petro.

Durante su etapa en el Congreso, Miguel Polo Polo fue centro de críticas por diversas polémicas y declaraciones en temas comunitarios, de raza, de víctimas y otros más que podría haber influido en este resultado de estas elecciones del domingo, 8 de marzo.



Será Óscar Benavides el que ocupe la curul afro en el próximo Gobierno. Esto, cabe recordar, hace parte de la Cámara de Representantes.