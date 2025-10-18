Corte Constitucional ordena a Miguel Polo Polo disculparse con las Madres de Falsos Positivos

La Corte Constitucional ordenó al representante Miguel Polo Polo ofrecer disculpas públicas, a través de sus redes sociales, a las Madres de los Falsos Positivos de Soacha (MAFAPO), luego de que el congresista arrojara a una bolsa de basura las botas que hacían parte de la exposición “Mujeres con las botas bien puestas”, un homenaje a las víctimas del conflicto armado.

Según el alto tribunal, las acciones y declaraciones de Polo Polo vulneraron los derechos de las víctimas, en especial los de las madres de los jóvenes asesinados y presentados como “falsos positivos”.

En el fallo, la Corte le ordena al congresista reconocer el carácter artístico y simbólico de la exposición, así como su propósito de dignificar la memoria de las víctimas. Además, deberá aclarar que no tiene pruebas sobre los supuestos pagos para la instalación de la muestra, afirmación que hizo públicamente.

El representante tendrá un plazo máximo de diez días para devolver las botas a MAFAPO. En caso de no conservarlas, deberá informar a los jueces y participar en una mesa de concertación con las entidades competentes para definir un acto simbólico de reparación.



Según la Corte, sus acciones constituyeron un acto de censura y una negación de los procesos de memoria impulsados por las víctimas del conflicto armado.

Finalmente, el tribunal reiteró la orden de reinstalar la exposición “Mujeres con las botas bien puestas” en el Patio Rafael Núñez del Capitolio Nacional, garantizando condiciones de respeto, seguridad y visibilidad para su exhibición.