Rompe el silencio cantante vallenato amenazado en el mismo panfleto que mencionaron a Zair Guette

El cantante vallenato Jesús Romero, artista guajiro conocido como La Pantera, contó en Más allá del silencio podcast la pesadilla que ha estado viviendo hace un tiempo, luego de ser declarado en un panfleto como "objetivo militar" de una organización criminal de Barranquilla en octubre de 2024.

En un panfleto que empezó a circular fue amenazado junto a varias personas, entre ellas, el cantante de música regional mexicana Zair Guette , quien fue asesinado el pasado 13 de febrero en Ginebra, Valle.

Romero reveló que las alarmas se encendieron más cuando se enteró de la muerte de su colega Zair Guette .

"El panfleto sale en octubre de 2024, se metió diciembre y todo el mundo se olvidó de él, pero cuando lastimosamente muere Zair, quien también aparecía en la lista, se activaron las alarmas. Por mi mente pasaron mil cosas, no tengo ni idea de porque aparezco allí y pensé, ¿será que le van a hacerle daño a todos los que están en esa lista? Pensé en mi familia, en mi carrera, pensé en que no iba a poder seguir cantando, eso fue una mezcla de sentimientos, algo muy feo", indicó Romero.

El artista dijo que tuvo que tomar medidas para su seguridad, como no contestar teléfonos desconocidos, incluso, dejó de hacer algunos hábitos que adelantaba en su vida cotidiana.

"La primera medida que tomé fue aferrarme a Dios, pero también trato de no salir mucho, cosas que yo hacia antes, como ir a tomarme un café en una plazoleta de un centro comercial, salir a trotar, que me gusta hacerlo, ya no lo estoy practicando. Yo jugaba todos los viernes, a las 5:30 de la mañana, y a raíz del panfleto los miembros del club decidieron que no fuera a jugar más por seguridad", relató.

El artista vallenato expresó su dolor por la muerte de Zair Guette, quien tenía un futuro por delante en el mundo de la música.

"Fue una muerte muy dolorosa, un pelao joven, con un futuro por delante, tenía familia, tenía hijos", indicó Romero.

