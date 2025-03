Lo que habló Zair Guette con su hermano 8 días antes de morir: "Me mostró una cuenta"

Toñito, uno de los hermanos del cantante de música regional mexicana Zair Guette , asesinado hace más de un mes en Ginebra, Valle del Cauca, junto a su acompañante Teddy Vergara, dio a conocer, en Más allá del silencio podcast, que ocho días antes de su muerte habló con el artista y él le pidió que, si le pasaba algo, no dejara desamparado a su madre, esposa, e hijos.

"Ocho días antes tuve una conversación con él. Estuve con él, me fue a buscar y pasamos una tarde de maravilla. Ese día hablamos mucho y en un momento me dijo, mani, si yo llegara a faltar, tú sabes que tú tienes una cuenta. Me la mostró y se desbloqueó con mi cara. Me dice, mani, ahí está eso para que no desampares a mis hijas ni a Blanca ni a mi mami", afirmó Toñito.

Toñito dijo que, en dicha cuenta, de la que le había hablado su hermano, había una suma grande de dinero.

La mamá de Zair Guette también habló y reveló que en la cuenta había aproximadamente 240 millones de pesos.

"Nos dijeron, porque él se lo comentó a un amigo, que había más de 240 millones de pesos, de los cuales ahora, la familia de la esposa de Zair, dicen que mi hijo está loco al decir que, para acceder a la cuenta virtualmente, se desbloquea con la cara de Toñito, con sus ojos, dicen ahora que él está loco", dijo.

Toñito dijo que lo único que quiere es saber que paso con Zair.

"Queremos saber que pasó, saber porque no se hizo un contrato para su última presentación. Siempre, si no se sabía quién era la persona que lo iba a contratar, se pedía recomendación y un contrato, no se podía mandar de gancho ciego y siento que eso fue lo que paso", finalizó.