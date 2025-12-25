Salario mínimo 2026: ¿cuándo sale el decreto y de cuánto será el aumento?

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, confirmó que el Gobierno nacional expedirá el decreto con el aumento del salario mínimo para 2026 entre el 29 y el 30 de diciembre de 2025. Tras no lograrse un acuerdo en la Mesa de Concertación de Políticas Salariales, el Ejecutivo ultima los detalles de una cifra que, por primera vez, integrará el concepto de "salario mínimo vital".

Esta nueva metodología busca que el incremento no se limite únicamente a compensar la inflación, sino que garantice una vida digna cubriendo necesidades básicas como alimentación, salud y vivienda, siguiendo las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).



¿De cuánto será el incremento para 2026?

Aunque la cifra oficial se conocerá a finales de esta semana, las proyecciones y el discurso gubernamental sugieren un ajuste significativo. El ministro Sanguino explicó que el porcentaje aún está en construcción.

El decreto se hará público entre el 29 y el 30 de diciembre. Esta vez vamos a incorporar el concepto de salario vital Afirmó el titular de la cartera de Trabajo.

La implementación del salario vital responde a un mandato constitucional que exige una remuneración proporcional a la calidad y cantidad de trabajo. Según el Gobierno, este enfoque permitirá que el ingreso real de las familias colombianas recupere poder adquisitivo frente al costo de vida actual.



Además del ajuste salarial, el ministro recordó que desde este 25 de diciembre entró en vigencia el cambio en el recargo nocturno, que ahora inicia a las 7:00 p. m. con un recargo del 35 %, como parte de la reforma laboral.

Es decir, el valor de la hora nocturna en días hábiles pasó a $8.355, frente a los $6.189 que se pagaban anteriormente.

El cambio también aplica para quienes trabajan domingos y festivos en horario nocturno. En estos días, el recargo empezará igualmente a las 7:00 p.m. y la hora pasó de $12.997 a $13.925, es decir, un incremento de $1.547 por hora.