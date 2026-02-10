“Es un riesgo de impunidad”: contralor de Antioquia alerta por más de 750 procesos represados

“Es un riesgo de impunidad”, dijo el nuevo contralor de Antioquia tras alerta por más de 750 procesos represados que están a punto de prescribir. Según el funcionario, demoras en trámites se produjeron entre 2020 y 2021



Sobre la denuncia

Una grave alerta de cara a la denuncia ciudadana y al control fiscal advirtió el contralor de Antioquia, Juan Carlos Herrera, quien en el inicio de sus funciones advirtió un complejo panorama de cara las acciones que adelanta la entidad.

Y es que, según Toro, unos 750 procesos fiscales, más de la mitad de los que actualmente investigan, están a punto de prescribir pues en un término de cinco años no han tenido avance o conclusión por parte del ente de control.

Entre los procesos hay temas de presunta corrupción en materia de infraestructura como acueductos y vías en todo el departamento, además de finanzas de los municipios.

“Esto es un riesgo de impunidad que por lo menos cuando se acabe nuestro periodo dentro de 4 años no va a suceder”, contó.



El contralor departamental atribuyó el represamiento a la falta de celeridad en los procesos que se dieron en los años 2020 y 2021. Por eso, espera que durante su administración la Contraloría pueda agilizar tareas como la recepción de quejas y el desarrollo de auditorías.

“Hemos visualizado unos errores que podemos corregir en el tema del procedimiento como tal de responsabilidad fiscal y en el proceso auditor y en el proceso de recepción de quejas. Nosotros creemos que para el futuro podemos ganar entre 1 año y año y medio en esas etapas”; agregó.

Según el funcionario ya está dada la orden para que se prioricen las actuaciones que están a punto de prescribir, y que en los próximos cuatro años de gestión puedan abordarse al menos el 95% de estos represados.