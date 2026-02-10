En vivo
Kimi Antonelli, joya de escudería Mercedes, sufrió un accidente de tránsito en San Marino

Antonelli conducía un Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+ “Motorsport Collectors Edition”, del que solo hay 200 unidades fabricadas a nivel mundial.

