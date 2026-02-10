Kimi Antonelli, joya de escudería Mercedes, sufrió un accidente de tránsito en San Marino

Andrea Kimi Antonelli, una de las principales apuestas de Mercedes-AMG para el futuro de la Fórmula 1, se vio involucrado en un accidente de tránsito en San Marino días antes del inicio de los test oficiales de pretemporada en Baréin.

Según dio a conocer la escudería, el incidente no dejó personas lesionadas y no afectará la participación del piloto italiano en las pruebas programadas por la escudería alemana.

El choque ocurrió en la localidad de Serravalle, cuando Antonelli conducía su vehículo particular y perdió el control, impactando contra una barrera de seguridad. De acuerdo con el informe de la policía de tránsito, no hubo otros automóviles implicados en el siniestro.

Kimi Antonelli Foto: AFP

¿Cuál es el estado de Antonelli tras accidente?

La situación fue confirmada por Mercedes a través de un comunicado oficial, en el que la escudería señaló que el propio piloto dio aviso a las autoridades tras el accidente.



En el lugar se verificaron los daños materiales del vehículo, pero se constató que Antonelli no sufrió ninguna lesión.

El equipo aclaró que el incidente no altera los planes deportivos previstos para esta semana, en la que el italiano debutará oficialmente en los test de pretemporada de la Fórmula 1.

¿Qué carro iba conduciendo Kimi?

Antonelli conducía un Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+ “Motorsport Collectors Edition”, una versión de producción extremadamente limitada, con solo 200 unidades fabricadas a nivel mundial. El modelo había sido entregado recientemente al piloto como parte de una acción promocional del equipo.

Publicidad

Este deportivo cuenta con un motor V8 biturbo de 4.0 litros, capaz de entregar 612 caballos de potencia, además de un paquete aerodinámico optimizado, mejoras en el sistema de refrigeración y detalles exclusivos, como una carrocería pintada a mano con los colores de Petronas, socio técnico de Mercedes en la Fórmula 1.

Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+ “Motorsport Collectors Edition” Foto: Mercedes-AMG

Antonelli debutará en Baréin según lo previsto

Pese al accidente, Mercedes ratificó que Antonelli cumplirá con su programa completo de pruebas en el circuito de Baréin.

El piloto italiano está previsto para conducir el Mercedes W17 durante la sesión de la tarde del primer día, la mañana de la segunda jornada y nuevamente en la sesión vespertina del último día de test.

Publicidad

El resto de las tandas serán cubiertas por su compañero de equipo, George Russell, en un reparto de trabajo ya definido por la escudería.

👀 Antonelli (el protagonista de nuestra mañana) y Russell ya están en el circuito



📷 x @KemalSengulll



#F1 #F1Testing. pic.twitter.com/cjEdlO5ANH — Motorsport LATAM (@Motorsport_LAT) February 10, 2026

Antonelli llega a la pretemporada como una de las figuras jóvenes más seguidas del paddock, tras su ascenso acelerado dentro del programa de desarrollo de Mercedes.

Su participación en los test de Baréin marcará un paso clave en su proceso de adaptación a la Fórmula 1, en una temporada donde la escudería busca recuperar protagonismo.

El primer test de pretemporada comenzará este martes en Baréin, mientras que la segunda y última tanda de pruebas se llevará a cabo en el mismo escenario entre el 18 y el 20 de febrero.