Las escuderías revelan sus carros en el arranque de la nueva temporada de Fórmula 1

Las escuderías comenzaron a mostrar sus carros. En Fiorano, el equipo dirigido por Frédéric Vasseur y donde corre Lewis Hamilton, Ferrari realizó una presentación sobria de su monoplaza, el SF-26. Este carro, que lleva más de un año de elaboración, como es costumbre, es mayoritariamente rojo, aunque este año el blanco tendrá una presencia más predominante. Ferrari tiene interés en el éxito de este modelo porque, en la temporada pasada, como rara vez ha ocurrido, estuvo ausente de los podios.

En Detroit, en la sede de Ford, el equipo Red Bull Racing, donde compite el campeón del mundo Max Verstappen, presentó el monoplaza RB22, con un azul más brillante y buscando hacer alusión a la temporada de 2010.

La escudería Alpine, con Franco Colapinto, también presentó el A526, que será su carro para 2026. Este monoplaza se probó el pasado miércoles en una sesión privada en Silverstone, Inglaterra. Allí mismo, Mercedes presentó el W17.

En lo que concierne a la escudería Williams, donde están los pilotos Alex Albon y Carlos Sainz Junior, se anunció que no participará en los primeros test preliminares de la temporada, reconociendo que existe un ligero retraso en la concepción de su carro.

No hay que olvidar que, del 26 al 30 de enero, 10 de las 11 escuderías se reunirán en Barcelona para las primeras salidas oficiales. La Fórmula 1 cambió las reglas de los carros: ahora deben ser más pequeños y ligeros, los motores deberán ser mitad eléctricos y el combustible será 100 % sostenible, con la novedad de que Cadillac será la undécima escudería, con el mexicano Checo Pérez.