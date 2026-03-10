Listas exclusivas de mujeres para Corte Suprema: Defensoría celebra decisión de la Judicatura

Publicidad
La Defensoría del Pueblo celebró la decisión del Consejo Superior de la Judicatura de abrir las convocatorias para proveer siete vacantes en la Corte Suprema de Justicia contemplando, por primera vez, la posibilidad de conformar listas de elegibles integradas exclusivamente por mujeres, una medida que busca avanzar hacia la paridad de género en las altas cortes del país.
“Esta decisión constituye un paso significativo hacia la garantía efectiva de la paridad de género en los más altos niveles de la administración de justicia”, asegura la Defensoría.
De acuerdo con la Defensoría, las cifras del Consejo Superior de la Judicatura muestran que, aunque las mujeres son mayoría dentro de la Rama Judicial, su presencia disminuye a medida que se asciende en la estructura del poder judicial. Actualmente representan el 56,68 % del personal, pero su participación baja al 49,62 % en los juzgados municipales, al 47,55 % en los juzgados del circuito, al 39,20 % en los tribunales y apenas al 28,05 % en las altas cortes.
Según la Defensoría, “esta brecha evidencia la persistencia de barreras estructurales que han limitado el acceso de las mujeres a los más altos cargos de la justicia”.
El anuncio se da en un momento clave para la conformación de las altas cortes.
“En los próximos cinco años, el país enfrentará una coyuntura decisiva para la igualdad de género en la justicia. Más de la mitad de las altas cortes será renovada: se prevén, por lo menos, 38 elecciones judiciales que representan aproximadamente el 54 % de las magistraturas. Este proceso abre una oportunidad histórica para corregir el déficit de representación de las mujeres y avanzar de manera real hacia la paridad en los máximos órganos de la Rama Judicial”.
La entidad hizo un llamado de “superar las barreras que han impedido la paridad y participar. También invitamos a mujeres con experiencia y mérito de la Rama Judicial, de las universidades, litigantes, y a todas aquellas que cumplan los criterios de la convocatoria, a hacer parte de este proceso histórico”.