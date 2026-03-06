Corte Suprema de Justicia citó a indagatoria al congresista David Racero por caso Fruver

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia citó a indagatoria al representante a la Cámara David Racero, en el marco de la investigación que se adelanta por el caso Fruver.

La citación se produce dentro de una investigación relacionada con denuncias sobre un establecimiento de frutas y verduras que sería de propiedad del congresista. De acuerdo con el material analizado por la Corte, Racero es investigado por presuntamente haber asignado funciones ajenas a la labor legislativa a integrantes de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL).

Según las versiones conocidas, el congresista habría solicitado a un asistente legislativo atender el minimercado y rendir cuentas por texto y teléfono de actividades relacionadas con un negocio familiar de frutas y verduras ubicado en el barrio Villa Luz, en Bogotá. Estas supuestas solicitudes estarían sustentadas en conversaciones por chats que actualmente se encuentran en manos de la Corte Suprema y que hacen parte del expediente que estudia el despacho del magistrado Reyes.

Dentro de la indagación también se analizan las circunstancias que rodearon consignaciones realizadas a las cuentas del representante por parte de integrantes de su propia Unidad de Trabajo Legislativo. Precisamente, estos movimientos financieros son uno de los aspectos que busca esclarecer la Sala Especial de Instrucción para determinar si existió algún tipo de irregularidad en el manejo de los recursos o en las relaciones laborales con su equipo de trabajo.



Por estos mismos hechos, el Consejo de Estado negó la solicitud de pérdida de investidura presentada contra el congresista del Pacto Histórico, en una demanda que buscaba su salida del Congreso por el denominado caso Fruver.En su decisión, el alto tribunal rechazó las pretensiones de los demandantes que solicitaban la llamada “muerte política” del parlamentario.