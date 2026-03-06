En vivo
Blu Radio  / Judicial  / Corte Suprema de Justicia citó a indagatoria al congresista David Racero por caso Fruver

Corte Suprema de Justicia citó a indagatoria al congresista David Racero por caso Fruver

El congresista será escuchado el próximo lunes a las 8:30 de la mañana en el despacho del magistrado César Reyes, quien tiene a cargo el proceso.

