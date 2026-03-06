James Rodríguez genera preocupación con Minnesota por declaraciones del técnico

La situación física de James Rodríguez genera incertidumbre en su equipo Minnesota en la MLS, luego de que el entrenador reconociera públicamente que el volante no se encuentra en plenitud física y está en duda para el próximo compromiso ante Nashville. El colombiano no logró completar la última sesión de entrenamiento y su presencia en el partido dependerá de su evolución en las horas previas al encuentro.

Según se conoció en las últimas horas, el mediocampista sufrió una contusión durante la práctica del lunes, situación que le impidió terminar el entrenamiento con normalidad. Aunque el episodio ocurrió a comienzos de la semana, la información se hizo pública recientemente, aumentando la expectativa sobre si el jugador podrá estar disponible para el compromiso programado para este sábado en la noche.

El propio técnico del equipo, Cameron Knowles, reconoció la inquietud que existe alrededor del estado físico del exReal Madrid.

“James Rodríguez no completó la sesión del último entrenamiento. Nosotros vamos día a día, tenemos un poco de preocupación. No entrenó y estamos evaluándolo”, afirmó en rueda de prensa.



James Rodríguez con Minnessota United X: @MNUFC

La situación genera aún más atención porque el mediocampista todavía no ha tenido minutos oficiales con su equipo en esta temporada. En el partido anterior estuvo convocado e, incluso, permaneció en el banco de suplentes, pero finalmente no ingresó al campo, por lo que su debut sigue pendiente mientras el cuerpo técnico monitorea su evolución física.

El duelo frente a Nashville SC está programado para este sábado, 7 de marzo, a las 8:30 de la noche, correspondiente a una de las primeras jornadas de la temporada de la Major League Soccer (MLS). Hasta última hora el cuerpo técnico definirá si James Rodríguez puede estar en condiciones de integrar la convocatoria o si deberá esperar algunos días más para su esperado estreno.



Parte de tranquilidad

El periodista Ricardo Orrego informó en Blog Deportivo que el entorno del cucuteño de informó que la molestia no es de gravedad y, por ende, "no es de preocuparse".