En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Elecciones 2026
Bloqueo en Chía
Ley Seca
Guerra en Irán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / James Rodríguez genera preocupación con Minnesota por declaraciones del técnico

James Rodríguez genera preocupación con Minnesota por declaraciones del técnico

El capitán de la Selección Colombia no ha sumado un minuto oficial en lo que va de este año, clave para lo que será el Mundial de la Fifa con la tricolor en junio.

Publicidad

Publicidad

Publicidad