Se filtra camiseta de la Selección Colombia para el Mundial 2026 y color genera polémica

A menos de 100 días para el inicio del Mundial 2026, se filtró lo que sería la nueva camiseta de la Selección Colombia para la cita mundialista. El color, que no se había usado antes, ha generado polémica y debate entre los aficionados, pues algunos no se sienten representados con ese tono.

De acuerdo con el portal especializado en camisetas de fútbol Esvaphane, y que ha acertado con la filtración de otras prendas de las selecciones que acudirán a la cita de la Fifa, ya está lista lo que sería el uniforme alternativo de la tricolor para esta competencia que empezará en junio. Llama la atención que es la combinación de tonos azules (celeste con rey) y el borde del cuello con las mangas -así como las tres líneas características de Adidas- se ve un verde fosforescente.

Además, se aprecia un labrado en toda la parte frontal de camiseta, incluyendo rombos alargados, pero sin conocerse cómo será la espalda de esta prenda.

Foto: @esvaphane