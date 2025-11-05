Adidas lanza la camiseta de la Selección Colombia para el Mundial 2026: precios y dónde comprarla

La camiseta que utilizará la Selección Colombia para el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026 ya es oficial.

Adidas compartió las imágenes de la camiseta en su cuenta de Instagram y en su página web, que estará disponible para la venta a partir del próximo 6 de noviembre.

La camiseta cuenta con un tono amarillo vibrante, Impact Yellow, como color base, acompañado por detalles en azul y rojo que representan la bandera nacional. En el tejido se aprecia un sutil patrón de mariposas amarillas, símbolo de transformación, esperanza y un guiño al realismo mágico que identifica la cultura colombiana representada por el Nóbel de Literatura, Gabriel García Márquez.

Además, el diseño cuenta con materiales ligeros y reciclados, integrando la tecnología Climacool+, que mejora la ventilación y mantiene el cuerpo fresco durante el juego.



¿Dónde comprar la camiseta de la Selección Colombia?

Las imágenes de la nueva camiseta que acompañará a la selección en la Copa del Mundo 2026 ya se encuentran disponibles en todas las tiendas de Adidas de todo el país y podrán comprarse a partir del próximo jueves, 6 de noviembre, según el comunicado oficial de Adidas Colombia.



La camiseta cuenta con las versiones de jugador y aficionado, y también podrá adquirirse con estilo de manga larga, corta, para hombre o para mujer y, además, tendrá un modelo para niños. El precio variará dependiendo del modelo que se escoja.



¿Cuánto vale la nueva camiseta de la Selección Colombia?

Adidas ratificó que los precios de la nueva camiseta varían con respecto al modelo que se desee comprar. Para esto, la página oficial confirmó los valores para adquirir la nueva camiseta:

𝗔𝗗𝗜𝗗𝗔𝗦 𝘆 𝗹𝗮 𝗙𝗲𝗱𝗲𝗿𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗖𝗼𝗹𝗼𝗺𝗯𝗶𝗮𝗻𝗮 𝗱𝗲 𝗙𝘂́𝘁𝗯𝗼𝗹 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝗮𝗻 𝗹𝗮 𝗻𝘂𝗲𝘃𝗮 𝗰𝗮𝗺𝗶𝘀𝗲𝘁𝗮 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗦𝗲𝗹𝗲𝗰𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗖𝗼𝗹𝗼𝗺𝗯𝗶𝗮 𝗿𝘂𝗺𝗯𝗼 𝗮𝗹 𝗠𝘂𝗻𝗱𝗶𝗮𝗹 𝟮𝟬𝟮𝟲



🔗https://t.co/2psM0otid1#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/lhVvK6iaLG — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) November 5, 2025